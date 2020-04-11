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Вывоз россиян из Турции отложили из-за комендантского часа

Вывоз россиян из Турции отложили из-за комендантского часа

Самолет, который должен был забрать российских туристов из Турции, не вылетит из Антальи из-за объявленного турецкими властями комендантского часа. Об этом сообщило посольство РФ в Анкаре.

«Запланированный на 11 апреля „вывозной рейс“ Анталья — Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа. О новом времени рейса будет сообщено дополнительно», — сказали дипломаты.

Ранее в Турции объявили о введении с 11 апреля комендантского часа в 30 городах страны, включая Анкару и Стамбул. Жителям в течение двух суток нельзя будет покидать свои дома. Предполагается, что эта мера позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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