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Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются 12 апреля

Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются 12 апреля
Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются в воскресенье, 12 апреля, сообщает генконсульство России в Пусане.


"Вылет рейса Сеул - Владивосток состоится 12 апреля 2020 в 15.05 (местное время). Рейс №SHU5437. Вылет рейса Сеул - Хабаровск состоится 12 апреля 2020 года в 16.00 (местное время). Рейс № SHU5451", - говорится в сообщении на странице генконсульства в Facebook.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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