Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются 12 апреля

Анастасия Иванова

Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются в воскресенье, 12 апреля, сообщает генконсульство России в Пусане.





"Вылет рейса Сеул - Владивосток состоится 12 апреля 2020 в 15.05 (местное время). Рейс №SHU5437. Вылет рейса Сеул - Хабаровск состоится 12 апреля 2020 года в 16.00 (местное время). Рейс № SHU5451", - говорится в сообщении на странице генконсульства в Facebook.