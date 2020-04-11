Wanted: смарт-маска второго поколения UFO 2 от Foreo

Вадим Карасев

Самоизоляция — отличный повод, чтобы уделить время своей коже. Да, в салон выбраться не получится, но с ролью домашнего косметолога отлично справится обновленный бьюти-девайс UFO 2 от шведского бренда высокотехнологичных гаджетов Foreo. Во второй версии девайса полный спектр LED-света, более высокая скорость охлаждения и нагрева устройства, а значит, он стал еще эффективнее. Рассказываем все самое интересное о новинке.

UFO 2 сочетает в себе сразу несколько технологий: системы крио- и термотерапии, терапию LED-светом и пульсации T-Sonic. Вместе они активируют действующие ингредиенты специальных масок и способствуют более эффективному их проникновению в кожу — для этого им достаточно всего 90 секунд (вот это скорость!).





Главное отличие масок второго поколения в технических характеристиках. Совершеннее стала термотерапия — девайс быстрее нагревается до 45 °C и в пять раз быстрее доставляет тепло в кожу. Также в UFO 2 LED-свет работает в полном световом спектре: девайс комбинирует восемь видов света. Как каждый влияет на кожу:

1) красный помогает бороться с признаками увядания;

2) зеленый улучшает цвет лица и выравнивает тон;

3) синий борется с несовершенствами и воспалениями;

4) голубой успокаивает кожу и помогает убрать следы усталости;

5) белый укрепляет кожу и снимает припухлости;

6) фиолетовый дает антиэйдж-эффект и придает сияние;

7) оранжевый улучшает цвет лица и также возвращает сияние;

8) желтый снимает покраснения и успокаивает.





Верные спутники гаджета — маски UFO Power Activated Masks. UFO 2 сам подберет соответствующую маске программу — комбинацию нагрева, охлаждения, пульсаций и разных видов LED-света. А вообще без масок можно и обойтись, девайс пригодится, чтобы распределять любимую сыворотку или масла.





UFO 2 маленький и тонкий, легко помещается в руке. Изготовленный из мягкого силикона, гаджет, похожий на летающую тарелку, полностью водонепроницаем, поэтому частое использование и мытье ему никак не повредят.

Чтобы запустить UFO 2, нужно загрузить приложение на телефон, ответить на несколько вопросов, чтобы определить тип кожи, а затем с помощью Bluetooth подключить смартфон к устройству. Весь процесс интуитивно понятен и занимает всего минуту.

Три минуты для ухода за собой

Первый этап — подготовка. В течение 30 секунд нужно перемещать теплый диск по щекам, лбу и вискам. Такая незамысловатая процедура расслабляет мышцы лица и расширяет кровеносные сосуды, а красный свет делает морщины менее заметными.





Второй этап длится 70 секунд, и его цель — обновление. В дополнение к теплотерапии появляются интенсивные пульсации T-Sonic, благодаря которым ценные компоненты маски проникают глубоко в кожу. На деле это тоже приятный массаж. Зеленый свет стимулирует кровообращение и оказывает расслабляющее действие, улучшая внешний вид кожи лица.

Наконец, третий и последний этап — укрепление кожи, он длится 80 секунд. На этот раз устройство понижает температуру и начинает охлаждаться до пяти градусов. Криотерапия освежает кожу и снимает отеки.

Осталось только нанести сыворотку и крем.





Приобрести "умную" маску можно онлайн, на сайте бренда бесконтактная доставка осуществляется бесплатно (UFO 2 — 21 999 руб. UFO mini 2 — 13 999 руб.). Еще за любую покупку бренд дарит две упаковки UFO-активируемых масок UFO Make My Day и UFO Call It A Night.