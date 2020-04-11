YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача Коммунарки

Алексей Вольцев

Видеоролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, был удалён YouTube с официального канала «RT на русском».

Интервью под названием «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы», проведённое в рамках спецпроекта «Эпидемия» с Антоном Красовским, было опубликовано 20 марта.

Ролик был в трендах русского YouTube и набрал больше трех миллионов просмотров. Детали рассказал сам Антон Красовский. По его словам, удаленное видео — эксклюзивное интервью с Денисом Проценко, их разговор в актовом зале в больнице в Коммунарке.

Никаких объяснений от YouTube, по словам Красовского, получено не было. Журналист заявил, что следует подать апелляцию в компанию Google, которой принадлежит видеохостинг, а также обратиться в российские органы власти — например, Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор.

После этого удаленный видеохостингом ролик вернулся на свое прежнее место и теперь его снова можно посмотреть в русскоязычном YouTube-канале RT.





Так и хочется спросить у руководства YouTube и его начальников из Google:

«Что это было?»

Ранее ИА Newstes сообщало, что сам Проценко заражен коронавирусом, но продолжает работать, самоизолировавшись в своем кабинете. Только за один день 9 апреля из его больницы выписались 44 пациента.