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YouTube удалил интервью главврача больницы в Коммунарке

YouTube удалил интервью главврача больницы в КоммунаркеФото: Евгений Биятов/РИА Новости

YouTube удалил интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому. Об этом Красовский сообщил в своем Telegram-канале.

В сообщении сервиса, которое получил YouTube-канал, говорится о том, что ролик был помечен как недопустимый и удален после проведенной проверки. Сервис не раскрыл суть своих претензий к ролику.

На данный момент вместо ролика открывается сообщение о том, что он был удален за нарушение Условий использования YouTube. На момент удаления интервью посмотрело более трех миллионов человек.

31 марта стало известно, что у Проценко обнаружен коронавирус. Позже врач заявил, что у него заболевание протекает в легкой форме и он продолжает работать дистанционно.

По последним данным, в России число заразившихся коронавирусом достигло 13 584 в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных случаев, 1045 человек выздоровели.

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По материалам: lenta.ru

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