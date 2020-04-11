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Замглавы Минпромторга прокомментировал предложения ЕР о его увольнении

Замглавы Минпромторга прокомментировал предложения ЕР о его увольнении
Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников заявил, что сомневаться в правильности решения партии "Единая Россия" предложить уволить его с занимаемой должности у него "возможности нет".

Ранее партия приняла решение об исключении Овсянникова. В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии. Решение об исключении принял президиум генсовета. В партии также настаивают на его увольнении с занимаемой в правительстве должности. Основанием для исключения из партии стал инцидент в аэропорту Ижевска. Позже Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившиеся как дебош.


"О требовании меня уволить. Впрочем, как и об исключении. Уверен, что партия всегда принципиальна к нецензурным высказываниям всех своих членов. Поэтому сомневаться в правильности решения предложить меня уволить, у меня возможности нет", - написал Овсянников на своей странице в Facebook.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву. Его просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так. По данным телеканала, Овсянников, не предъявив посадочный талон, пошел к стойке регистрации для его получения, за что был задержан. В Минпромторге заявили, что проведут внутреннее расследование. В свою очередь, Овсянников заявил, что в Ижевске впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт, выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности, но "спорить с желанием оштрафовать бессмысленно". Замминистра подчеркнул, что в Ижевск летал навестить отца.

# Политика
По материалам: ria.ru

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