Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада

Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада

Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
США используют ситуацию с коронавирусом против сирийского правительства, раскручивая кампанию о его неспособности противостоять болезни, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление межведомственных координационных штабов РФ и САР "О проблемах возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места".

"США продолжают цинично использовать общемировую проблему для дискредитации руководства Сирии, раскручивая информационно-пропагандистскую кампанию о его неспособности эффективно противостоять распространению коронавируса в стране и ответственности за обострение эпидемиологической обстановки, в том числе в лагерях беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь"", – говорится в заявлении.

Отмечается, что в Сирии на подконтрольной правительству территории выявлено 19 случаев заболевания коронавирусом.


сообщило, что США хотят ввезти грузы боевикам в лагерь "Рукбан" под видом гумпомощи.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин
Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала дерматолог Людмила Смирнова
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала
В сети связали распространение коронавируса с вышками связи 5G
В сети связали распространение коронавируса с вышками связи 5G
На волосок от смерти. Почему Николай Трубач оставил шоу-бизнес?
На волосок от смерти. Почему Николай Трубач оставил шоу-бизнес?
России предсказали неожиданные проблемы из-за коронавируса
России предсказали неожиданные проблемы из-за коронавируса
На экономику России потратят еще 1 трлн рублей?: события ночи 11 апреля
На экономику России потратят еще 1 трлн рублей?: события ночи
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии контакты по нефти
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии контакты по нефти
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Продюсер "Аббатства Даунтон" рассказал о продолжении сериала
Продюсер "Аббатства Даунтон" рассказал о продолжении сериала
Знаменитости оказались главными распространителями мифов о коронавирусе
Знаменитости оказались главными распространителями мифов о
Саша Артемова и Евгений Кузин купили квартиру бизнес-класса
Саша Артемова и Евгений Кузин купили квартиру бизнес-класса

Топ на сегодня

Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги общества»
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки
В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать

Еще по теме

США воспользовались пандемией коронавируса для снабжения сирийских боевиков
МО РФ: США не пускают в лагерь «Рукбан» гуманитарную помощь для беженцев
Москва и Дамаск призвали США вывести военных из Сирии
США мешают создать коридор для беженцев в лагере Эр-Рукбан в Сирии – Минобороны РФ