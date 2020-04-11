Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада

Алексей Вольцев

США используют ситуацию с коронавирусом против сирийского правительства, раскручивая кампанию о его неспособности противостоять болезни, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление межведомственных координационных штабов РФ и САР "О проблемах возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места".

"США продолжают цинично использовать общемировую проблему для дискредитации руководства Сирии, раскручивая информационно-пропагандистскую кампанию о его неспособности эффективно противостоять распространению коронавируса в стране и ответственности за обострение эпидемиологической обстановки, в том числе в лагерях беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь"", – говорится в заявлении.

Отмечается, что в Сирии на подконтрольной правительству территории выявлено 19 случаев заболевания коронавирусом.

сообщило, что США хотят ввезти грузы боевикам в лагерь "Рукбан" под видом гумпомощи.