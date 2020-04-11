Здоровье президента Путина отменное — Кремль

Лидия Мартынова

Здоровье президента России Владимира Путина отменное, несмотря на то, что в последнее время ему приходится работать гораздо интенсивнее.

Об этом 11 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». По его словам, насыщенный график главы государства как раз и говорит о хорошем состоянии его здоровья.

«Отменное. Вы видите это по рабочему графику. Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно», — приводит слова Пескова ТАСС.

Кремлевский спикер также сообщил, что большинство сотрудников администрации президента, обеспечивающие его деятельность, ежедневно проходят тест на коронавирус.

Напомним, что 2 апреля президент Путин в своем обращении к гражданам страны объявил, что нерабочий период в России продлевается до 30 апреля.

Как сообщало ИА Newstes, российский лидер поблагодарил всех, кто соблюдает рекомендации по профилактике коронавируса, и призвал к введению более жестких ограничений для борьбы с коронавирусом в ряде регионов.