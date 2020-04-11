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Жан-Люк Годар провел мастер-класс в инстаграме

Жан-Люк Годар провел мастер-класс в инстаграме
. Легендарный режиссер французской новой волны Жан-Люк Годар присоединился к знаменитостям, которые делятся уроками мастерства из дома во время пандемии, сообщает Independent.

Мастер-класс Годара выложила Школа искусств Лозанны (ECAL) - специализирующаяся на дизайне и изящных искусствах.

Периодически вынимая изо рта сигару, 89-летний режиссер поделился мыслями по разным вопросам: от информационного цикла до языковой концепции.

Он также говорил о писательстве: "Я пишу ручкой, если есть такая возможность. Когда-то я пользовался пишущей машинкой, но сейчас предпочитаю писать от руки. Очень часто я пишу маленькими буквами, и потом не могу прочитать то, что я написал. И мне приходится писать это еще раз. И это уже что-то".

Годар также рассуждал о памяти. Он рассказал, что с возрастом начала забывать слова и даже иногда то, которые собирался сделать, но это его не тревожит.

Вел мастер-класс, который продолжался более полутора часов, заведующий кинематографическим отделением ECAL режиссер Лайнел Байер, он был в маске.

Последний фильм Годара вышел в 2018 году, про следующий проект известно, что он вдохновлен оперой.

ECAL планирует в ближайшее время выложить видео с английскими субтитрами.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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