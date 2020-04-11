Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг прокомментировала его карантин с Деми Мур: "Скучаю и люблю"

Вадим Карасев

Самоизоляция 65-летнего Брюса Уиллиса с бывшей женой, 57-летней Деми Мур, и их взрослыми дочерями удивила многих, потому что у актера есть другая семья, которая скучает по нему — 41-летняя Эмма Хеминг и две маленькие дочери, восьмилетняя Мейбл и пятилетняя Эвелин. Пока Деми публикует домашние кадры с Брюсом, Эмма тем временем наблюдает за ними и комментирует фото в соцстеях.Семейные узы, — написал Мур под фотографией, на которой вместе с Брюсом и детьми запечатлена в одинаковых полосатых пижамах.





Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерью и зятем

Люблю и скучаю по вам, ребята,— отреагировала на фото Хеминг.





Фото из Instagram

Другие кадры, рассказывающие о самоизоляции Брюса в доме бывшей жены, его нынешняя супруга тоже не оставляла без внимания — все комментировала, причем дружелюбно. Что на самом деле происходит в этом образовавшемся треугольнике отношений, сказать сложно. Но о своем положении законной жены Уиллиса Эмма все же напомнила, поделившись в инстаграме архивной фотографией, сделанной в самом начале романа с актером. Хеминг опубликовала кадр, сделанный в 2007 году у океана, подписав на фото прозвище, которое дал ей Брюс тогда. В этом году исполнилось 11 лет со дня их свадьбы.





Эмма Хеминг и Брюс Уиллис



