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Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг прокомментировала его карантин с Деми Мур: "Скучаю и люблю"

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг прокомментировала его карантин с Деми Мур: "Скучаю и люблю"

Самоизоляция 65-летнего Брюса Уиллиса с бывшей женой, 57-летней Деми Мур, и их взрослыми дочерями удивила многих, потому что у актера есть другая семья, которая скучает по нему — 41-летняя Эмма Хеминг и две маленькие дочери, восьмилетняя Мейбл и пятилетняя Эвелин. Пока Деми публикует домашние кадры с Брюсом, Эмма тем временем наблюдает за ними и комментирует фото в соцстеях.Семейные узы,  — написал Мур под фотографией, на которой вместе с Брюсом и детьми запечатлена в одинаковых полосатых пижамах.


Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерью и зятем

Люблю и скучаю по вам, ребята,— отреагировала на фото Хеминг.


Фото из Instagram

Другие кадры, рассказывающие о самоизоляции Брюса в доме бывшей жены, его нынешняя супруга тоже не оставляла без внимания — все комментировала, причем дружелюбно. Что на самом деле происходит в этом образовавшемся треугольнике отношений, сказать сложно. Но о своем положении законной жены Уиллиса Эмма все же напомнила, поделившись в инстаграме архивной фотографией, сделанной в самом начале романа с актером. Хеминг опубликовала кадр, сделанный в 2007 году у океана, подписав на фото прозвище, которое дал ей Брюс тогда. В этом году исполнилось 11 лет со дня их свадьбы.


Эмма Хеминг и Брюс Уиллис


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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