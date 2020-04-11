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Знаменитости оказались главными распространителями мифов о коронавирусе

Знаменитости оказались главными распространителями мифов о коронавирусеВуди ХаррельсонФото: Julian Finney / Getty Images

Знаменитости и политики с большим количеством подписчиков в соцсетях оказались главными распространителями мифов о коронавирусе. Такой вывод сделали эксперты Оксфордского Института исследования журналистики, сообщает The Guardian.

Ученые пришли к выводу, что традиционные медиа испытывают проблемы в борьбе с дезинформацией о коронавирусе во многом из-за звезд, которые публикуют недостоверные данные в своих аккаунтах, дезинформируя огромную аудиторию. «Очень маленькая группа людей выкладывает контент, который читают миллионы подписчиков», — указывает научный сотрудник института Скотт Бреннен (Scott Brennen). При этом он отметил, что в исследовании явно недооценена роль WhatsApp: у ученых нет достаточного количества инструментов, которые помогли бы составить ясную картину о распространении фейков в мессенджере.

В материале The Guardian в пример приводятся актер Вуди Харрельсон и певица MIA, которые в своих соцсетях размещали «безосновательные» данные о связи усиления симптомов коронавируса с «излучениями» от вышек сетей 5G. Сторонники теории заговора в Великобритании напали на два десятка телекоммуникационных вышек. Агентство Bloomberg указывает, что ложная теория активно распространяется в сети, а некоторые исследователи считают сообщения координированной кампанией по дезинформации населения.

Активисты из Индии 9 апреля объявили о старте кампании в соцсетях под хештегом #CautionYesPanicNo, цель которой — борьба с опасными заблуждениями о коронавирусе. Решение объявить войну ложным советам объясняется тем, что подобные варианты исцеления обрели большую популярность среди населения страны. Издание Navbharat Times также собрало в один список подобные опасные заблуждения, которые бытуют среди индийцев, желающих обезопасить себя от заражения.

По официальным данным, в мире было инфицировано более 1,6 миллиона человек, из которых более 355 тысяч вылечились, свыше 96 тысяч человек умерли. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань.

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По материалам: lenta.ru

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