10 главных свадебных трендов в 2020 году

Вадим Карасев

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в самые разные области жизни. Перемены на себе ощутили также невесты и женихи по всему миру. Из-за ограничений на массовые мероприятия пары вынуждены переносить уже давно запланированные торжества, а столичные загсы и вовсе приостановили регистрацию браков и делают лишь редкие исключения в особых обстоятельствах. И тем не менее свадебный сезон только начинается, а самоизоляция все-таки когда-нибудь закончится. В нашей новой подборке рассказываем о главных трендах этого года в свадебных нарядах.

Пастельные тона и цветочный принт

Традиционное белое платье невесты сегодня для дизайнеров все равно что чистый холст. Молочные оттенки, конечно, доминируют на подиумах недель свадебной моды, но без цветных акцентов все равно не обходится. В коллекциях 2020 года особой популярностью пользовались цветочные принты, акварельные оттенки фисташкового и персикового.

Многие дизайнеры сегодня делают платья с ручной росписью и красочными цветочными аппликациями на белом платье. Такие фасоны можно найти в коллекциях Zac Posen, Monique Lhuillier, Oscar de la Renta, Carolina Herrera и Ines Di Santo,

— комментирует владелица свадебного бутика Кэтлин Холлоуэй.

Важен не просто цвет, но и текстура. Например, многие дизайнеры окрашивают кружево или помещают его поверх тонированной нижней юбки. Актуальны также и градиенты цвета или сочетания нескольких оттенков, что создает впечатление размытой палитры.

Среди самых эффектных нарядов в этом тренде стоит отметить платье от Monique Lhuillier из органзы, вручную расписанной розово-зелеными гортензиями.





Невеста-рокер

Какой должна быть идеальная свадьба, точно знает каждая невеста. Вот только не факт, что ее представления будут разделять родственники. Сценарий торжества каждый видит по-своему, и там, где один считает, что в загс можно прийти и в джинсах, другой не успокоится, пока размахом торжества не будут повержены все "Вандербильдихи".

Решать и договариваться с новой и старой семьей все равно придется каждой отдельно, но в этом сезоне все невесты, которые скептически относятся к традиционным укладам, могут хвататься за спасительную соломинку, которую им протягивает мир моды. Образ "невесты-рокера" сегодня очень актуален. Добавляйте черные аксессуары, например, пояс или головной убор, кастомизируйте платье принтами или распорите кружево, чтобы добавить штрих в стиле панк. Более щадящие режимы "бунтарской романтики" могут включать кожаную косуху или корсет, надетый поверх скромного платья.





Разумный подход

Внимание к экологическим проблемам — тенденция, которая в последние годы имеет сильное влияние на модную индустрию. Да и сами люди стараются пересматривать свои привычки и выбирать осознанное потребление.

По данным платформы Lyst, невесты все больше осознают финансовые и экологические последствия свадьбы, когда речь идет об их нарядах в этот важный день жизни.

Все больше невест ищут винтажные вещи для свадьбы. Онлайн-поиск свадебных платьев, включающих в себя слова "винтаж", "секонд-хенд" или "подержанный", в совокупности вырос на 38% в годовом исчислении, составляя в среднем около 19 тысяч запросов в месяц.

А вместо пышных бальных нарядов невесты все чаще ищут минималистичные короткие платья, которые потом можно будет адаптировать и к обычному гардеробу. Так, например, на 64% вырос спрос на обычные шелковые платья-комбинации в стиле Galvan и Rasario.





Фата с вышивкой

Длинная украшенная вышивкой фата неизменно ассоциируется с королевской свадьбой. И, так как в последние годы мир видел несколько роскошных королевских церемоний, неудивительно, что данный тренд только укрепляется.

Во многом влияние здесь оказала Меган Маркл — ее минималистичный свадебный наряд мгновенно вырвался в топ самых востребованных фасонов прошлого года. Теперь же невест очаровывает и ее фата (на ней, напомним, были вышиты 53 цветка — символа стран Содружества).

Мы видим в коллекциях, что фата выполнена с невероятными деталями в виде жемчуга, красивых цветочных аппликаций и блесток. Дизайнеры добавляют гораздо больше деталей, чем, например, четыре года назад. Я думаю, что сегодня невесты хотят быть более смелыми в выборе и хотят выбирать максимально эффектные варианты,

— отмечает Кэтлин Холлоуэй.





Пена дней

Объем в свадебном платье не является чем-то новым, но в этом сезоне появился новый тип текстуры — пенообразные оборки. Невесомый, полный движения, этот романтический образ не раз появлялся на подиумах.

Если вам нужен объем или вы всегда мечтали о платье принцессы, то стоит обратить внимание именно на этот фасон. Такие "пенистые" юбки более фотогеничны и смотрятся более воздушными и легкими, чем шелковое или атласное бальное платье.





Платье-пальто

Еще один тренд, корни которого тоже стоит искать в королевской моде. Пусть свадьба Кейт Миддлтон была слишком давно, что задавать актуальные тренды, но ее симпатия к платьям-пальто явно влияет на предпочтения модниц.

С другой стороны, популярность таких фасонов подтверждает усиление более практичного подхода к выбору свадебного наряда. В конце концов, плотное пальто и от непогоды укроет лучше, чем кружевное платье.





Костюм и Ко

Белый костюм невесты уже стал почти таким же традиционным, как платье. Помимо практичности, это еще и многофункциональный выбор, ведь удлиненный жакет ближе к вечеру вполне можно трансформировать в мини-платье, чтобы зажигать на неофициальной части церемонии.

Брючные комплекты уверенно держат свои позиции, ну а дизайнеры не ограничивают невест классическим набором. Кому обычный смокинг кажется слишком строгим, может обратить внимание на костюмы со шлейфом, комбинезоны с бантами и яркой декоративной отделкой или даже на самые смелые варианты, стилизованные под кружевное нижнее белье в стиле ретро.





Свадебная пара

Кто сказал, что это должно быть именно платье, а не топ и юбка, например? Здесь девушки тоже берут пример со звездных невест. Например, один из свадебных нарядов Зои Кравиц был именно таким.





Зои Кравиц

Кроме того, такой наряд из двух вещей будет проще комбинировать с другими нарядами в будущем.





Перчатки

Все мы знаем, что даже простой и лаконичный образ на совершенно новый уровень могут вывести детали. В этом сезоне невестам стоит особенно присмотреться к длинным перчаткам. В них есть что-то почти королевское и возвышенное, но в то же время этот традиционный аксессуар может смотреться очень свежо, если выбрать непривычную расцветку или оригинальный декор.

Здесь дизайнеры готовы предложить невестам самый богатый выбор: из атласа или изящного прозрачного кружева, в горошек или с цветочным принтом. Перчатки добавят элегантности любому образу. Впрочем, эксперты советуют надевать их только на официальную часть и фотосессию, а вот на вечеринке все-таки стоит избавиться от этого аксессуара, чтобы не выглядеть слишком театрально.





Эффект "Маленьких женщин"

В прошлом году был эффект Меган Маркл, ну а в этом нас ждет эффект "Маленьких женщин". Фильм Греты Гервиг впечатлил не только киноманов и феминисток, но оказал и определенное влияние на моду, вернув спрос на немного старомодные, "бабушкины" платья, закрытый крой, объемные рукава и романтичные рюши.





По данным платформы Lyst, спрос на платья с объемными рукавами уже вырос на 38%.



