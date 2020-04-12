3 вещи, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой в 2020 году

Вадим Карасев

Для каждого истинно верующего человека Пасха является самым важным праздником в году. Это день большой радости и добра, к которому обычно готовятся в течение нескольких недель во время поста. Есть три важнейшие вещи, которые обязательно нужно сделать на Пасху в 2020 году.

Несомненно, эти три вещи будут связаны не только с основными традициями и обычаями Пасхи и наставлениями церковнослужителей, но и с событиями, которые происходят в мире в последние месяцы. Речь идет о пандемии и карантине, из-за которых может сорваться великое празднество.

Причаститься и исповедаться

Разумеется, проблемы человечества — это результат наших неправильных действий, грехов и негатива. Очищение от греха начинается с себя. Не ищите причин возникшей ситуации в мире, начиная с окружающих.

Перед Пасхой прято ходить в храм, чтобы исповедаться и причаститься. Но в условиях пандемии Церковь призывает верующих оставаться дома и заменить эти важные таинства усердными молитвами.

Попросить Бога о здравии и помощи

В такое сложное время важно сохранить своё здоровье и здоровье своих родственников. Читайте молитвы о здравии близких в период Страстной недели. Также перед самой Пасхой обязательно поставьте свечку за здравие перед домашним иконостасом.

Это будет очень важный шаг, ведь никто, кроме Бога, пока не знает точно, когда всё закончится и каким будет окончание пандемии. Заботьтесь о тех, кого вы любите, наставляйте их на путь истинный и не бойтесь отдавать самих себя и свое время на то, чтобы сделать жизнь любимого человека, детей и родителей лучше.

Встретиться с семьей

Настало время увидеться с семьей. Поездки во многих частях нашей страны сейчас строго запрещены, поэтому если вы находитесь далеко друг от друга, то обязательно свяжитесь по видеосвязи. Когда нам тяжело и вокруг происходят такие масштабные события, общение с близкими очень хорошо поддерживает.