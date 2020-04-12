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Активисты "Молодежки ОНФ" помогли открыть корпус больницы в Москве

Активисты "Молодежки ОНФ" помогли открыть корпус больницы в Москве

В рамках всероссийской акции #Мывместе 10 человек из команды «Молодежка ОНФ» вызвались помочь медикам больницы ГКБ им. Виноградова, где 13 апреля открывается терапевтический корпус для приема 240 пациентов.

В течение дня активисты занимаются переоборудованием палат (укомплектованием кроватями и чистым постельным бельём), оформлением ванных комнат и санузлов. Ребята вешают зеркала, держатели для полотенец и бумаги, полки.

"Мы там, где нужна помощь. Команда "Молодежки ОНФ" одной из первых включилась в работу по доставке жителям лекарств и продуктов как в Москве, так и в регионах страны. Когда местные власти ограничили работу общественного транспорта, мы запустили челлендж "Довези врача". Посчитали это важным в данных условиях. Теперь медикам нужна помощь в переоборудовании корпусов больниц - мы сразу сказали, что готовы включиться. Все время задают вопрос, не боятся ли волонтеры инфекции. Каждый из нас строго соблюдает правила личной безопасности. Гораздо страшнее для нас, если люди которые нуждаются в помощи, ее не получат,- отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба Игорь Кастюкевич.

Напомним, волонтеры штабов #Мывместе продолжают оказывать всестороннюю помощь в период самоизоляции: доставляют продукты и лекарства тем, кому это необходимо, могут оплатить услуги ЖКХ или выгулять домашнего питомца.

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По материалам: uposters.ru

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