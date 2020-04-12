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Александр Васильев: «Прохожу курс лечения воспаления легких»

Александр Васильев: «Прохожу курс лечения воспаления легких»
Историк моды Александр Васильев находится в больнице. Телеведущий проходит обследование, но он не отчаивается и в скором времени надеется вернуться вести шоу «Модный приговор» на Первом канале.

Российский шоу-бизнес взбудоражен новостями о коронавирусе. Сначала заболел Лев Лещенко, следом Игорь Николаев — оба уже выписались и их здоровью ничего не угрожает, правда, затем в начале апреля в клинику попала Надежда Бабкина. Сначала писали о том, что у нее коронавирус, но вчера ее подруга уточнила — это двухсторонняя вирусная пневмония.

За здоровье подруги переживал историк моды Александр Васильев, который ведет вместе с ней передачу «Модный приговор». Несколько дней назад он рассказывал про отменное здоровье королевы русской песни и подчеркивал, что сам чувствует себя хорошо — если и будет что-то беспокоить, тогда он обратится к медикам.

Судя по всему, проблемы у 61-летнего ведущего начались накануне — сейчас он находится в клинике.

«Сейчас прохожу курс лечения воспаления легких, в понедельник смотрите меня на экране», — сказал Васильев «СтарХиту».

Он подчеркнул, что будет продолжать вести телепередачу «Модный приговор», как только поправится. Отметим, что Александр в марте был в Португалии, а по возвращении отправился на положенный карантин — выходил из дома только за продуктами, а все остальное время сидел в квартире и занимался работой: разбирал архивы и продумывал новые выпуски шоу.

После 14 дней ведущий вышел на работу и стал вести программу с Юлией Барановской и Екатериной Гордон — таким составом они отсняли выпуски до конца апреля.

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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