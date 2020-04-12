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Андрея Аршавина засняли в бане с новой девушкой

Андрея Аршавина засняли в бане с новой девушкой
В конце марта Андрей Аршавин нарушил карантин и отправился на прогулку с новой избранницей. Сейчас футболист и вовсе был замечен в бане. Компанию спортсмену составила девушка по имени Габриэлла.

В Сеть попало видео, на котором 38-летний Андрей Аршавин обнимается с темноволосой спутницей Габриэллой. На ролике видно, что пара отдыхает в одной из бань. Чем занимается избранница футболиста — непонятно, однако ходят слухи, что она — девушка легкого поведения. Также известно, что Габриэлла воспитывает маленького сына Артура. В личном блоге пассия спортсмена делится семейными снимками, но совместных кадров с Аршавиным у нее пока нет. 

Отметим, что поклонники не восторге от посиделок Андрея. Многие отметили, что хоть и баня открыта, нужно соблюдать режим самоизоляции. «Главное, чтобы коронавирус не притащил!»; «Ну, а что ему еще одинокому делать? Отдыхает!»; «Горбатого могила исправит! Аршавин никогда не будет премьерным семьянином!» — написали пользователи. 

Напомним, что не прошло и года, как Андрей Аршавин развелся с Алисой Казьминой. Причиной расставания послужили измены со стороны спортсмена. После разрыва Алиса с детьми от первого брака и двухлетней Есенией, дочкой Андрея, проживала в квартире матери футболиста. Однако в январе этого года бывшая свекровь выгнала Казьмину вместе с наследниками на улицу.

«Не поговорив, не предупредив, просто прислав письмо почтой — мол, на выход… После такого, я считаю, он может отказываться от родительских прав. Теперь у Есени нет ни папы, ни бабушки. С дочкой Андрей не виделся уже год, да, наверное, и не нужен он Есене. Ведь ничего не может дать не то что ей, даже себе. Болезненно жадный до денег своим же детям, не говоря уже о внимании. Ему никто не нужен», — говорила «СтарХиту» Алиса.

С детьми от отношений с Юлией Барановской Аршавин практически не общается. Более того, недавно Андрей подал в суд на телеведущую. Футболист решил уменьшить выплаты, которые ежемесячно перечисляет на счета 14-летнего Артема, 11-летней Яны и 7-летнего Арсения.

Узнав о намерениях спортсмена, Юлия резко высказалась в адрес бывшего гражданского мужа, с которым рассталась в 2013-м после девяти лет отношений. «Андрей Сергеевич всегда очень тяжело переживал конкуренцию. С новостями о коронавирусе соперничать трудно, все говорят только о нем, но он все-таки решил попробовать себя в информационной битве. А если серьезно, то особенно в условиях того, что происходит сейчас, даже мне становится стыдно за него, но ему, видимо, нет», — отмечала Барановская.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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