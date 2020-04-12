Apple и Google создадут технологию отслеживания контактов зараженных коронавирусом

Вадим Карасев

Американские корпорации Apple и Google создадут технологию, с помощью которой можно будет отслеживать контакты людей, зараженных коронавирусом. Об этом сообщается в пресс-релизах обеих компаний.

Система будет работать через Bluetooth, фиксируя находящиеся поблизости телефоны и передавая данные в специальное приложение. Пользователь получит возможность проинформировать администраторов приложения о том, что у него выявили коронавирус, после чего круг его контактов будет проанализирован и предупрежден о возможном заражении. Имя заболевшего при этом раскрываться не будет.

Запустить систему планируется в мае. Изначально она будет встроена в официальные приложения организаций здравоохранения, позже - непосредственно в операционные системы iOS и Android. Скачивать отдельно приложение не потребуется. Обе корпорации обещают пользователям исключительную конфиденциальность.