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Apple и Google создадут технологию отслеживания контактов зараженных коронавирусом

Apple и Google создадут технологию отслеживания контактов зараженных коронавирусом

Американские корпорации Apple и Google создадут технологию, с помощью которой можно будет отслеживать контакты людей, зараженных коронавирусом. Об этом сообщается в пресс-релизах обеих компаний.

Система будет работать через Bluetooth, фиксируя находящиеся поблизости телефоны и передавая данные в специальное приложение. Пользователь получит возможность проинформировать администраторов приложения о том, что у него выявили коронавирус, после чего круг его контактов будет проанализирован и предупрежден о возможном заражении. Имя заболевшего при этом раскрываться не будет.

Запустить систему планируется в мае. Изначально она будет встроена в официальные приложения организаций здравоохранения, позже - непосредственно в операционные системы iOS и Android. Скачивать отдельно приложение не потребуется. Обе корпорации обещают пользователям исключительную конфиденциальность.

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По материалам: uposters.ru

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