Банк России утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центральный банк России (ЦБ) из-за распространения коронавируса утвердил новые правила открытия счетов в период режима самоизоляции. Об этом сообщается на [url=https://www.cbr.ru/press/pr/?file=10042020_183637if2020-04-10T18_35_05.htm

сайте[/url] регулятора воскресенье, 12 апреля.

В частности, банкам разрешено дистанционно открывать счета новым клиентам для осуществления социально значимых платежей. Речь идет о перечислении алиментов, пенсий, стипендий, платежах по ипотечным кредитам. Мера будет действовать по 1 июля.

«В условиях развития пандемии очень важно, чтобы финансовые сделки проводились преимущественно дистанционно. Это позволит клиентам не посещать офисы, а банкам — не выводить на работу большое количество сотрудников», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Также регулятор рекомендовал микрофинансовым институтам (МФИ) ограничить личное взаимодействие с заемщиками, в том числе при взыскании просроченной задолженности.

В свою очередь, комментируя инициативу ЦБ, руководитель службы внутреннего контроля банка «Ак барс» Сергей Мешалкин в комментарии газете «Ведомости» указал на сложность ее реализации без наличия в банках биометрических данных. Он напомнил, что по международным стандартам банкир должен знать своего клиента.

Сейчас так называемый антиотмывочный закон запрещает банкам открывать счета новым клиентам без их личного присутствия.