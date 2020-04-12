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Банк России утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции

Банк России утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляцииФото: Максим Блинов / РИА Новости

Центральный банк России (ЦБ) из-за распространения коронавируса утвердил новые правила открытия счетов в период режима самоизоляции. Об этом сообщается на [url=https://www.cbr.ru/press/pr/?file=10042020_183637if2020-04-10T18_35_05.htm
сайте[/url] регулятора воскресенье, 12 апреля.

В частности, банкам разрешено дистанционно открывать счета новым клиентам для осуществления социально значимых платежей. Речь идет о перечислении алиментов, пенсий, стипендий, платежах по ипотечным кредитам. Мера будет действовать по 1 июля.

«В условиях развития пандемии очень важно, чтобы финансовые сделки проводились преимущественно дистанционно. Это позволит клиентам не посещать офисы, а банкам — не выводить на работу большое количество сотрудников», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Также регулятор рекомендовал микрофинансовым институтам (МФИ) ограничить личное взаимодействие с заемщиками, в том числе при взыскании просроченной задолженности.

В свою очередь, комментируя инициативу ЦБ, руководитель службы внутреннего контроля банка «Ак барс» Сергей Мешалкин в комментарии газете «Ведомости» указал на сложность ее реализации без наличия в банках биометрических данных. Он напомнил, что по международным стандартам банкир должен знать своего клиента.

Сейчас так называемый антиотмывочный закон запрещает банкам открывать счета новым клиентам без их личного присутствия.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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