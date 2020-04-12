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Билли Айлиш о победе на «Грэмми»: «Я этого не заслуживаю»

Билли Айлиш о победе на «Грэмми»: «Я этого не заслуживаю»
Билли Айлиш всем своим видом показывает, что далека от гламурной жизни. Она скромно одевается, живет вместе с семьей и переписывается с поклонниками. А все светские мероприятия старается обходить стороной: даже на «Грэмми» ей было не комфортно.

Билли Айлиш стремительно ворвалась на музыкальный Олимп в прошлом году, записав альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go», который стал мультиплатиновым. Певица собирает по всему миру стадионы, при этом остается тихой и скромной артисткой. Так, она до сих пор не может прийти в себя после выступления на прошедшей церемонии «Грэмми», состоявшейся 26 января в Лос-Анджелесе.

18-летняя артистка, имя которой теперь знает весь мир, очень переживала сначала на красной ковровой дорожке, а затем и во время самого мероприятия. Она считает, что ее место на сцене перед любимой публикой, а не за кулисами светских тусовок.

«Я была очень удивлена, и я ужасно смущалась. Там были Ариана Гранде, Лана Дель Рей и даже сама Бейонсе. Но выиграла я. Я думала: «Нет… Я этого не заслуживаю. Они это заслужили», — признается Билли.

Действительно, Айлиш была самым молодым номинантом на «Грэмми» за всю историю существования премии. Что, впрочем, не помешало ей обойти всех конкурентов и в итоге  завоевать пять статуэток, в том числе и за «Лучшую песню года» и «Лучший альбом года».

Кроме того, общаясь с журналистами, певица пояснила, почему решила пойти против правил и пришла на церемонию не в платье или же вечернем наряде, а выбрала свободный костюм от Gucci.

«Если бы я надела платье, то меня бы возненавидели. Люди бы сказали: «Ты изменилась, как ты смеешь делать то, против чего всегда выступала?» Но я против чего-то не выступаю, я просто люблю комфортную одежду», — сказала она.

Стиль Айлиш до сих пор вызывает споры среди модных критиков. Одни говорят, что Билли не стоит стесняться своего тела и пора уже выходить из образа угловатого подростка и начинать носить модные дизайнерские наряды, другие же считают, что выбор одежды обусловлен стилем певицы, которая считает себя «девочкой из народа» и хочет оставаться на одной волне с публикой.

Отметим: в прошлом году молодежная звезда в рамках мирового тура приезжала и в Россию, выступив в Москве и Петербурге. Позже Билли призналась, что ей очень понравилось в нашей стране, поэтому появилось желание вернуться сюда вновь. Общаясь с журналистами, певица добавила, что на время карантина сократила общение до минимума и вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом начала работу над новым музыкальным материалом.

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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