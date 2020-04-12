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Bloomberg: власти России займут триллион на поддержку экономики

Bloomberg: власти России займут триллион на поддержку экономики

Правительство России намерено выделить порядка триллиона рублей на меры поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, этот план еще окончательно не утвержден, обсуждение продолжается. Средства должны быть направлены на субсидирование зарплат работникам, отправленным в режим самоизоляции.

Собеседник агентства отметил, что этот триллион будет взят не из Фонда национального благосостояния, а получен с помощью займа. Такой шаг в кабмине считают наиболее рациональным в текущей ситуации с ценами на нефть, от продажи которой наполнялся ФНБ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам до 9 апреля подготовить проект комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики. В него, в частности, должны входить меры дополнительной поддержки бизнеса, перед которым стоит задача сохранить уровень занятости и доходов населения, насколько это возможно. 

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По материалам: uposters.ru

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