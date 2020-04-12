Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Более 220 россиян вылетели на родину спецрейсами из Южной Кореи

Более 220 россиян вылетели на родину спецрейсами из Южной Кореи

Более 220 россиян вылетели на родину спецрейсами из Южной Кореи
Более 200 россиян вылетели во Владивосток и Хабаровск из Сеула специальными вывозными рейсами, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Южной Корее."Сейчас вылетели два рейса. Всего 223 человека смогли уехать", - заявили в посольстве.

По информации электронного табло аэропорта Инчхон, рейс во Владивосток вылетел в 16.10 по местному времени (10.10 мск), в Хабаровск - 16.29 (10.29 мск).


Информации с следующих рейсах у посольства пока нет, их график полностью формируются Рабочей группой и Оперативным штабом в Москве.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Три Знака Зодиака, которым не страшен любой кризис
Три Знака Зодиака, которым не страшен любой кризис
Ко Дню космонавтики: 11 выдающихся женщин-астронавтов в мире
Ко Дню космонавтики: 11 выдающихся женщин-астронавтов в мире
Более 220 россиян вылетели на родину спецрейсами из Южной Кореи
Более 220 россиян вылетели на родину спецрейсами из Южной Кореи
Назван способ получения специального пропуска при отсутствии смартфона и сети
Назван способ получения специального пропуска при отсутствии
Порнозвезда отказалась от гонорара Pornhub ради борьбы с коронавирусом
Порнозвезда отказалась от гонорара Pornhub ради борьбы с коронавирусом
Александр Васильев: «Прохожу курс лечения воспаления легких»
Александр Васильев: «Прохожу курс лечения воспаления легких»
Оценена вероятность второй волны коронавируса в Китае
Оценена вероятность второй волны коронавируса в Китае
Из госпиталя в Бергамо, где работают российские медики, выписаны 4 пациента
Из госпиталя в Бергамо, где работают российские медики, выписаны 4
"Иди греблю комментируй": Резцова призвала убрать Губерниева из эфира
"Иди греблю комментируй": Резцова призвала убрать Губерниева из эфира
На Ставрополье число заразившихся коронавирусом достигло 74 человек
На Ставрополье число заразившихся коронавирусом достигло 74 человек
Битва платьев: Леа Сейду против Галь Гадот
Битва платьев: Леа Сейду против Галь Гадот
Путин анонсировал новые переговоры по нефти
Путин анонсировал новые переговоры по нефти

Топ на сегодня

США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
"Понимают друг друга". Песков оценил переговоры Путина и Трампа
"Понимают друг друга". Песков оценил переговоры Путина и Трампа
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача Коммунарки
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача
В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с COVID-19
В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с
В Абхазии выявили третьего зараженного коронавирусом пациента
В Абхазии выявили третьего зараженного коронавирусом пациента

Еще по теме

Десять россиян из 24, задержанных в аэропорту Южной Кореи, вылетели домой
Задержанные в аэропорту Сеула россияне покидают Южную Корею
Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются 12 апреля
Пассажиры рейса в Тунис, задержанного на 12 часов, вылетели из Уфы