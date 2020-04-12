Более 220 россиян вылетели на родину спецрейсами из Южной Кореи

Алексей Вольцев

Более 200 россиян вылетели во Владивосток и Хабаровск из Сеула специальными вывозными рейсами, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Южной Корее."Сейчас вылетели два рейса. Всего 223 человека смогли уехать", - заявили в посольстве.

По информации электронного табло аэропорта Инчхон, рейс во Владивосток вылетел в 16.10 по местному времени (10.10 мск), в Хабаровск - 16.29 (10.29 мск).

Информации с следующих рейсах у посольства пока нет, их график полностью формируются Рабочей группой и Оперативным штабом в Москве.