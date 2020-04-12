Британские ученые гадают, зачем в древности раскрашивали страусиные яйца

Алексей Вольцев

British Museum looks to crack mystery over decorated ostrich eggs https://t.co/bSDeV142qR — The Guardian (@guardian) April 9, 2020

. Группа археологов, возглавляемая экспертами из британских университетов Бристоля и Дарема, попыталась раскрыть тайну происхождения страусиных яиц возрастом около пяти тысяч лет, украшенных гравировкой, сообщает The Guardian.

По информации издания, эти предметы, которые сейчас хранятся в Британском музее, очень ценились элитой Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего Востока. Но добывать и наносить на них узоры было сложнее, чем предполагали ученые.





"Страусы не водились в Европе. Поэтому, было странно обнаружить их яйца в Испании, Италии или Греции. Но никто не задавался раньше вопросом: откуда они взялись?" — рассказала доктор Тамар Ходос из Бристольского университета.

В ходе исследования археологи сделали неожиданное открытие: яйца, как показал их изотопный анализ, были добыты в еще более отдаленных регионах чем восточное Средиземноморье и северная Африка.

Несмотря на то, что уже тогда люди умели выращивать скот и птиц в неволе, эти находки принадлежат исключительно диким особям, а охотиться на них было крайне опасно.

Затем художники филигранно наносили цветочные и геометрические узоры, которые прекрасно сохранились.

"Теперь мы пытаемся выяснить, насколько они были ценными — рассказала Ходос. — За тысячи лет до Пасхи люди уже украшали яйца. Сейчас мы как никогда близки к разгадке головоломки о том, кто их создавал и для чего".