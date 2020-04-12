Частники предлагают эвакуацию в Россию из любой точки мира

Вадим Карасев

На фоне пандемии и закрытых из-за нее границ активировались частные авиаперевозчики. Так, в Сети встречаются объявления с предложениями эвакуировать в Россию желающих из любой точки мира.

Например, уже 17 апреля можно вылететь в Москву из Майами на частном самолете на 10 мест. На 18 апреля назначен рейс Бостон - Самара, 19-го числа из Майами в Санкт-Петербург, 20 апреля все желающие могут вылететь из Майами в Москву.

Компании, размещающие эти объявления, ссылаются на перегруженность посольств и предлагают свои услуги в качестве решения вопроса с экстренной эвакуацией.

Стоимость перелета на частном самолете из США в Россию достаточно велика. Так, например, прилететь в Сочи из Майами можно за 12 миллионов рублей, а из Милана в Краснодар за 1 370 000 руб. Частный авиаперевозчик даже готов отправить свой вертолет за теми, кто находится в труднодоступных местах, где нет аэродромов.