Черногорская полиция задержала митрополита Амфилохия

Анастасия Иванова

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий был задержан полицией после воскресной литургии в столичном районе Златица, сообщает ряд балканских СМИ. Вместе с ним было задержано и несколько священнослужителей храма Воскресения Христова.

По поступающей информации, владыка уже отпущен из Центра безопасности Подгорицы, куда его доставила полиция.

Согласно сообщениям СМИ, задержанных отвезли в Центр безопасности для «составления объяснительных в связи с массовым сбором граждан у религиозного объекта».

Правящий режим президента Черногории Мило Джукановича видит в лице митрополита Амфилохия духовного вдохновителя и главного организатора массовых шествий, захвативших страну с начала года. Почти половина населения Черногории требует отмены принятого властями закона о свободе вероисповедания, согласно положениям которого имущество черногорских епархий Сербской православной церкви может быть передано в собственность государства.

Кирилл Борщев