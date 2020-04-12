Число жертв коронавируса в США превысило 21,4 тысячи человек

Лидия Мартынова

Число жертв коронавируса в США превысило 21,4 тысячи человек, заболевших свыше 532 тысяч, следует из данных университета Джонса Хопкинса на 19.26 мск.

Наиболее сложная ситуация складывается в штатах Нью-Йорк (более 180 тысяч заболевших, свыше 8,6 тысячи умерших), Нью-Джерси (58 тысяч и 2,2 тысячи соответственно) и Мичиган (23,6 тысяч и 1,4 тысячи).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.

стопкоронавирус.рф.