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Что послушать на карантине: новые песни известных исполнителей

Что послушать на карантине: новые песни известных исполнителей
. Во время самоизоляции зарубежные и российские исполнители выпустили новые треки, а кто-то даже смог снять клип. Многие поют про любовь и надежду, а кто-то продолжает зажигать и радоваться. Что нового послушать на карантине, в материале РИА Новости.

Полина Гагарина — "Небо в глазах"

Полина Гагарина поет о том, что у любви "нет преград" и никакие трудности "не могут встать на ее пути.


Boyfriend, She и Souvenir.

Во всех этих композициях она интригует слушателей, рассказывая историю о несостоявшихся отношениях и одиночестве. Теперь все думают, о ком речь: Джастине Бибере или The Weekend?

Twenty One Pilots — Level of Concern

Музыканты из Twenty One Pilots создавали песню Level of Concern и клип на нее в самоизоляции. В результате у них получилась позитивная и радостная работа. Под этот трек так и хочется потанцевать.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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