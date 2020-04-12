Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что смотреть онлайн 12 апреля. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 12 апреля. Расписание трансляций
Событий дня сегодня несколько: спектакли, с которых начиналась история "Мастерской Петра Фоменко" и санкт-петербургского Малого драматического театра, экскурсия Сергея Шнурова и Зельфиры Трегуловой по Третьяковке, концерты Андреа Бочелли из пустого Миланского собора и "Чиж & Co" из студии в Питере. Что еще интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (12 апреля) до 1:30 (13 апреля) на площадке на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна запись 2010 года оперы "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти. Постановка Отто Шенка, дирижер Джеймс Ливайн. В ролях: Анна Нетребко, Мэтью Поленцани, Мариуш Квечень, Джон Дель Карло.


приглашает на экскурсию по Третьяковке с шоуменом Сергеем Шнуровым и директором музея Зельфирой Трегуловой. Часовая онлайн-прогулка будет посвящена произведениям Александра Иванова, Ореста Кипренского, Ивана Айвазовского, Ивана Крамского, Василия Верещагина, Василия Сурикова, Алексея Саврасова, Николая Ге, Ильи Репина, Михаила Врубеля и Валентина Серова.© Изображение предоставлено Okko Design TeamОнлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром"
1 из 4Онлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром"© Изображение предоставлено Okko Design Team© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко" / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".
2 из 4Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"Перейти в фотобанк© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко" / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".
3 из 4Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"Перейти в фотобанк© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко" / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".
4 из 4Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"Перейти в фотобанк1 из 4Онлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром"© Изображение предоставлено Okko Design Team2 из 4Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"Перейти в фотобанк3 из 4Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"Перейти в фотобанк4 из 4Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"Перейти в фотобанк

В 11:00 фестиваль "Просто космос" на сайте Российской государственной детской библиотеки продолжится чтением сказки Валерия Роньшина. Далее в программе: космические литературные занятия, Белка и Стрелка в оригами-марафоне, мастер-классы научного шоу WOW? HOW! и лекции про спутники, температуру в космосе и солнечную систему.


В 11:00 Владимирский областной театр кукол представит спектакль "Бармалей" по сказке Корнея Ивановича.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Что смотреть онлайн 12 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 12 апреля. Расписание трансляций
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Умер российский публицист Александр Тимофеевский-младший
Умер российский публицист Александр Тимофеевский-младший
Турция «взаперти» после паники из-за внезапного комендантского часа
Турция «взаперти» после паники из-за внезапного комендантского часа
В российском городе решили высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы
В российском городе решили высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы
В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов из-за коронавируса
В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов из-за коронавируса
Умер Александр Тимофеевский
Умер Александр Тимофеевский
Подруга Бабкиной рассказала о "тяжелом" состоянии певицы
Подруга Бабкиной рассказала о "тяжелом" состоянии певицы
Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл помирились
Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл помирились
Дмитрий Рогозин и Илон Маск вступили в заочную дискуссию о демпинге SpaceX
Дмитрий Рогозин и Илон Маск вступили в заочную дискуссию о демпинге
Лунный день сегодня 12 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 12 апреля 2020 года
Что послушать на карантине: новые песни известных исполнителей
Что послушать на карантине: новые песни известных исполнителей

Топ на сегодня

Китай отправил в Россию медицинских специалистов для борьбы с COVID-19
Китай отправил в Россию медицинских специалистов для борьбы с COVID-19
Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала дерматолог Людмила Смирнова
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
В сети связали распространение коронавируса с вышками связи 5G
В сети связали распространение коронавируса с вышками связи 5G

Еще по теме

Что смотреть онлайн 30 марта. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 1 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 31 марта. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 29 марта. Расписание трансляций