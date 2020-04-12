Что смотреть онлайн 12 апреля. Расписание трансляций

Влада Некрасова

Утро

Событий дня сегодня несколько: спектакли, с которых начиналась история "Мастерской Петра Фоменко" и санкт-петербургского Малого драматического театра, экскурсия Сергея Шнурова и Зельфиры Трегуловой по Третьяковке, концерты Андреа Бочелли из пустого Миланского собора и "Чиж & Co" из студии в Питере. Что еще интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

С 2:30 (12 апреля) до 1:30 (13 апреля) на площадке на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна запись 2010 года оперы "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти. Постановка Отто Шенка, дирижер Джеймс Ливайн. В ролях: Анна Нетребко, Мэтью Поленцани, Мариуш Квечень, Джон Дель Карло.

приглашает нас шоуменоми директором музея. Часовая онлайн-прогулка будет посвящена произведениям Александра Иванова, Ореста Кипренского, Ивана Айвазовского, Ивана Крамского, Василия Верещагина, Василия Сурикова, Алексея Саврасова, Николая Ге, Ильи Репина, Михаила Врубеля и Валентина Серова.© Изображение предоставлено Okko Design TeamОнлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром"1 из 4Онлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром"© Изображение предоставлено Okko Design Team© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко" / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".2 из 4Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"Перейти в фотобанк© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко" / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".3 из 4Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"Перейти в фотобанк© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко" / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".4 из 4Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"Перейти в фотобанк1 из 4Онлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром"© Изображение предоставлено Okko Design Team2 из 4Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"Перейти в фотобанк3 из 4Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"Перейти в фотобанк4 из 4Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром".© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"Перейти в фотобанк

В 11:00 фестиваль "Просто космос" на сайте Российской государственной детской библиотеки продолжится чтением сказки Валерия Роньшина. Далее в программе: космические литературные занятия, Белка и Стрелка в оригами-марафоне, мастер-классы научного шоу WOW? HOW! и лекции про спутники, температуру в космосе и солнечную систему.

В 11:00 Владимирский областной театр кукол представит спектакль "Бармалей" по сказке Корнея Ивановича.