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Директор попавшей в реанимацию Булановой рассказал о ее состоянии

Директор попавшей в реанимацию Булановой рассказал о ее состоянииФото: Игорь Руссак / РИА Новости

Концертный директор попавшей в реанимацию певицы Татьяны Булановой Константин Сергеев рассказал о состоянии артистки. Его слова в воскресенье, 12 апреля, передает ТАСС.

«Она находится в реанимации, состояние стабильное. Ей стало лучше. Она под наблюдением врачей. У нее предынсультное состояние было. Она пришла сделать МРТ, в итоге ее оставили в больнице», — рассказал Сергеев.

По словам Сергеева, Буланова поддерживает с ним связь, а 13 апреля врачи смогут назвать дату выписки певицы.

Татьяна Буланова была госпитализирована в научно-исследовательском центре имени В.А. Алмазова 11 апреля. У нее диагностировали подозрение на инсульт. Позднее певица заявила, что чувствует себя «уже хорошо».

В феврале в сети появилось видео драки посетителей на выступлении Татьяны Булановой в Рязани. На нем запечатлено, как две женщины начинают потасовку под песню «Не плачь», а вскоре к ним присоединяются и другие присутствующие. Артистка при этом продолжает петь.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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