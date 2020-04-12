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Дмитрий Рогозин и Илон Маск вступили в заочную дискуссию о демпинге SpaceX

Дмитрий Рогозин и Илон Маск вступили в заочную дискуссию о демпинге SpaceX

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 10 апреля заявил, что Россия нашла способ ответить на демпинг компании SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%.

Как сообщает РИА Новости, о принятых мерах глава госкорпорации отчитался в ходе своего доклада президенту Владимиру Путину.

«Предложенный нами порядок ценообразования — это, по сути, наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США», — сказал Рогозин.

По его словам, рыночная цена запуска ракеты SpaceX составляет примерно 60 миллионов долларов, в то время как НАСА они обходятся в 1,5−4 раза дороже.

«Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30% стоимости пусковых услуг, сокращая непроизводственные издержки и повышая операционную эффективность предприятия», — добавил глава корпорации.

Данное заявление не прошло мимо самого Илона Маска, который в Twitter изложил собственное видение ситуации. Он обратил внимание на возможность повторного запуска своих ракет и отсутствие такой возможности у «Роскосмоса», что и вызвало такую разницу в ценах.

«Ракеты SpaceX многоразового использования на 80%, а их — на 0%. Это актуальная проблема», — констатировал бизнесмен.

Ранее ИА Newstes сообщало, что из-за пандемии коронавируса стало неясно, отправят ли НАСА вместе с фирмой Маска SpaceX двух астронавтов на МКС, что ранее было намечено на май.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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