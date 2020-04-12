Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Добыча нефти в России вернется на 17 лет назад

Добыча нефти в России вернется на 17 лет назадФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Условия соглашения ОПЕК и других экспортеров нефти, утвержденные накануне, 9 апреля, вернут добычу нефти в России на 17 лет назад, подсчитал Reuters.

Россия и Саудовская Аравия согласились снизить добычу на 2,5 миллиона баррелей, однако в качестве точки отсчета выбраны 11 миллионов баррелей в сутки. В связи с этим от мартовских уровней Москва с мая уберет 1,8 миллиона, а Эр-Рияд — 1,3 миллиона.

В последний раз меньше нефти в России добывали в 2003 году. Тогда годовой объем составлял 421 миллион тонн нефти, в среднем в сутки это 8,45 миллиона баррелей.

Такой уровень должен продержаться в течение двух месяцев. После него, с июля по декабрь добывать можно будет 9 миллионов, а через 16 месяцев — 9,5 миллиона.

Для утверждения сделки необходимо согласие Мексики. Участники переговоров пытались добиться от нее снижения на 400 тысяч баррелей, но она согласилась только на 100 тысяч.

Также к провалу сделки может привести отказ США предпринять более серьезные меры для сокращения добычи. На данный момент Вашингтон хочет ограничиться постепенным снижением добычи за счет нерентабельных месторождений, но не брать на себя никаких обязательств. Против такой позиции выступают Россия и Саудовская Аравия, поскольку это позволяет американским компаниям немедленно поставить на рынок дополнительный объем сырья, если возникнет спрос.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Юморист «Кривого зеркала» Александр Морозов едва не умер от потери крови
Юморист «Кривого зеркала» Александр Морозов едва не умер от потери
Добыча нефти в России вернется на 17 лет назад
Добыча нефти в России вернется на 17 лет назад
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
3 вещи, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой в 2020 году
3 вещи, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой в 2020 году
Оценены последствия пандемии коронавируса
Оценены последствия пандемии коронавируса
Клэр Уэйт Келлер покидает пост креативного директора Givenchy
Клэр Уэйт Келлер покидает пост креативного директора Givenchy
В Подмосковье число выздоровевших от коронавируса достигло 75 человек
В Подмосковье число выздоровевших от коронавируса достигло 75 человек
YouTube удалил ролик с интервью Проценко из фильма RT
YouTube удалил ролик с интервью Проценко из фильма RT
В Кремле назвали сделку по нефти состоявшейся
В Кремле назвали сделку по нефти состоявшейся
Власти Мексики обеспокоены нападениями на врачей, работающих с COVID-19
Власти Мексики обеспокоены нападениями на врачей, работающих с
Телеведущая оставила секретное послание во время эфира и прослыла «сокровищем»
Телеведущая оставила секретное послание во время эфира и прослыла
Светлана Лобода: «Хочется парня! Не исключаю, что нарожаю еще деток»
Светлана Лобода: «Хочется парня! Не исключаю, что нарожаю еще деток»

Топ на сегодня

Китай отправил в Россию медицинских специалистов для борьбы с COVID-19
Китай отправил в Россию медицинских специалистов для борьбы с COVID-19
Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала дерматолог Людмила Смирнова
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией

Еще по теме

Саудовская Аравия в июне опередила Россию по добыче нефти
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в РФ в 17 году
Россия заявила о готовности сократить добычу нефти
РФ снизила добычу нефти в декабре на 0,02% после соглашения о ее сокращении