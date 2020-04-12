Добыча нефти в России вернется на 17 лет назад

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Условия соглашения ОПЕК и других экспортеров нефти, утвержденные накануне, 9 апреля, вернут добычу нефти в России на 17 лет назад, подсчитал Reuters.

Россия и Саудовская Аравия согласились снизить добычу на 2,5 миллиона баррелей, однако в качестве точки отсчета выбраны 11 миллионов баррелей в сутки. В связи с этим от мартовских уровней Москва с мая уберет 1,8 миллиона, а Эр-Рияд — 1,3 миллиона.

В последний раз меньше нефти в России добывали в 2003 году. Тогда годовой объем составлял 421 миллион тонн нефти, в среднем в сутки это 8,45 миллиона баррелей.

Такой уровень должен продержаться в течение двух месяцев. После него, с июля по декабрь добывать можно будет 9 миллионов, а через 16 месяцев — 9,5 миллиона.

Для утверждения сделки необходимо согласие Мексики. Участники переговоров пытались добиться от нее снижения на 400 тысяч баррелей, но она согласилась только на 100 тысяч.

Также к провалу сделки может привести отказ США предпринять более серьезные меры для сокращения добычи. На данный момент Вашингтон хочет ограничиться постепенным снижением добычи за счет нерентабельных месторождений, но не брать на себя никаких обязательств. Против такой позиции выступают Россия и Саудовская Аравия, поскольку это позволяет американским компаниям немедленно поставить на рынок дополнительный объем сырья, если возникнет спрос.