Евгений Михайлов: “Я очень испугался”

Вадим Карасев

Донской журналист Евгений Михайлов опубликовал заявление, в котором передает пионерский привет всем, кому не понравился его ролик о сенаторе от Ростовской области Ирине Рукавишниковой.

Напомним, Ирина Рукавишникова первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и по совместительству экс-супруга скандально известного совладельца концерна “Покровский” Андрея Коровайко.

В своем ролике “Неужели ростовский сенатор на такое способен” Евгений Михайлов рассказывает о том, что госпожа Руковишникова встречалась с главой СКР Александром Бастрыкиным, и просила его взять на контроль несколько уголовных дел, возбужденных по инициативе представителей концерна “Покровский”, одним из совладельцев которого является бывший муж сенатора Андрей Коровайко.

По словам журналиста, через два дня после выхода сюжета, к нему нагрянули “гости” и изъяли благодарственное письмо от ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому округу, выданное ему 3 октября 2016 года за подписью руководителя регионального управления генерала-майора юстиции М.А. Тхакахова. Евгению Михайлову пояснили, что документ изъят с целью проверки на достоверность.





На этом недоброжелатели не успокоились, и со слов Евгения, утром следующего дня у своего автомобиля он обнаружил похоронный венок и “плохую надпись”.