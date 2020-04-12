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Европа задумалась о закрытии границ до осени

Европа задумалась о закрытии границ до осени

Въезд в Шенгенскую зону может быть закрыт до осени. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время видеоконференции с главами профсоюзов, передает BFMTV.

Французский лидер пессимистично оценил эпидемиологическую обстановку в ЕС и попросил собеседников приготовиться к длительному периоду изоляции. Нормализация ситуации затягивается из-за того, что эпидемия в разных странах Европы и мира протекает по-разному, пояснил Макрон.

Предполагается, что о продлении сроков изоляции президент объявит в обращении к народу Франции, которое запланировано на 13 апреля. Решение о закрытии границ Европы было принято главами европейских государств в середине марта после того, как ВОЗ признала ситуацию с распространением коронавируса пандемией. Запрет был введен на месяц.

По оценкам ВОЗ, в мире зарегистрировано 1,57 млн случаев заражения COVID-19. Скончались свыше 95 тыс. пациентов. В России число Covid-положительных достигло 13 584 (+1667 за последние сутки). 106 человек умерло, 1045 оправились от болезни.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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