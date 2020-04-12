Евросоюз отреагировал на призыв крымчан в армию

Вадим Карасев

Европейская служба внешних связей выпустила заявление, в котором осудила призыв в российскую армию жителей Крыма. Это является нарушением международного гуманитарного права, считают в Брюсселе.

В документе говорится, что Россия призывает в свои ВС "жителей незаконно аннексированной Автономной Республики Крым и города Севастополь". В соответствии с существующими правовыми нормами, именно Москва несет ответственность за соблюдение прав человека на полуострове.

"ЕС остается непоколебимым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – заявили в Европе.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. При этом власти Украины и западных стран отказались признавать это волеизъявление народа и ввели против региона санкции. МИД РФ неоднократно заявлял, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.