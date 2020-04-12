Федун оценил влияние договоренностей ОПЕК+ на стоимость нефти

Лидия Мартынова

Цена на нефть при реализации новых договорённостей ОПЕК+ о сокращении добычи нефти останется на уровне 30-40 долларов за баррель, а дополнительный доход для РФ в связи с этим составит 70-80 миллионов долларов в день, оценил вице-президент и совладелец компании "Лукойл" Леонид Федун.

Альянс ОПЕК+ после месячного перерыва согласовал новое соглашение о снижении добычи нефти. Оно будет действовать два года начиная с 1 мая. Предполагается снижение совокупной добычи 23 странами альянса на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в мае-июне, на 8 миллионов во втором полугодии и далее - на 6 миллионов. При этом Россия и Саудовская Аравия должны сокращать добычу от базы в 11 миллионов баррелей в сутки - до 8,5 миллиона, 9 миллионов и 9,5 миллиона соответственно.

"Сейчас можно ожидать, что диапазон цены на нефть 30-40 долларов (за баррель - ред.) останется. В этом случае Российская Федерация будет получать в виде денежного потока 70-80 миллионов долларов дополнительного дохода в день. Это ответ на вопрос, правильная эта сделка или нет", - сказал Федун в интервью газете РБК.

"Мы уже в конце марта продавали некоторые партии нефти Urals по отрицательной цене, это приносило нам более 1 тысячи рублей убытка (на тонну — ред.). Если бы сделки не было, через 30-40 дней мы все равно начали останавливать скважины при цене, условно говоря, 15-20 долларов за баррель, фактически не получая нормального денежного потока ни для нефтяников, ни для бюджета — экспортная пошлина практически бы обнулилась", - добавил он.