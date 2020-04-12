Герои "Ходячих мертвецов" рассказали, что делали бы в случае атаки зомби
Сегодня, 05:28 Лидия Мартынова
. Корреспондент из издания Insider Кирстен Акуна опросила актеров и членов съемочной группы сериала "Ходячие мертвецы" и узнала, как каждый из них вел бы себя в случае зомби-апокалипсиса.
Так, Норман Ридус, который играет одного из главных персонажей Дэрила Диксона, заявил, что вообще не стал бы участвовать в этой битве. По его словам, он уехал бы в Коста-Рику, чтобы заниматься серфингом целыми днями и есть кокосы.
В отличие от своей смелой героини Джудит Граймс, 13-летняя Кейли Флеминг сказала, что вряд ли вела бы себя так же."Я, вероятно, была бы тем, кто прячется за спиной и говорит: "Вы не могли бы подраться вместо меня", — прокомментировала актриса.
Однако, если ей все-таки пришлось бы выбирать оружие, то она выбрала бы японский меч вакасачи (таким сражается Джудит в сериале).
По материалам: ria.ru