Герои "Ходячих мертвецов" рассказали, что делали бы в случае атаки зомби

Лидия Мартынова

. Корреспондент из издания Insider Кирстен Акуна опросила актеров и членов съемочной группы сериала "Ходячие мертвецы" и узнала, как каждый из них вел бы себя в случае зомби-апокалипсиса.

Так, Норман Ридус, который играет одного из главных персонажей Дэрила Диксона, заявил, что вообще не стал бы участвовать в этой битве. По его словам, он уехал бы в Коста-Рику, чтобы заниматься серфингом целыми днями и есть кокосы.

В отличие от своей смелой героини Джудит Граймс, 13-летняя Кейли Флеминг сказала, что вряд ли вела бы себя так же.

"Я, вероятно, была бы тем, кто прячется за спиной и говорит: "Вы не могли бы подраться вместо меня", — прокомментировала актриса.

Однако, если ей все-таки пришлось бы выбирать оружие, то она выбрала бы японский меч вакасачи (таким сражается Джудит в сериале).