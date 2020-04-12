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Глава МВД Турции подал в отставку из-за вызвавшего хаос комендантского часа

Глава МВД Турции подал в отставку из-за вызвавшего хаос комендантского часаСулейман СойлуФото: Reuters

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу подал в отставку спустя два дня после введения в стране комендантского часа. Об этом он сообщил в Twitter-аккаунте.

Министр подвергся критике из-за жестких мер борьбы с коронавирусом: 11 апреля власти Турции ввели комендантский час в 30 городах, включая Анкару и Стамбул. Жителям в течение двух суток запретили покидать свои дома.

Это решение вызвало обратный эффект: внезапное уведомление о комендантском часе привело к хаосу, в магазинах образовались огромные очереди за продуктами, что повысило риски распространения инфекции.

«Полная ответственность за введение комендантского часа с целью предотвращения развития пандемии лежит на мне. Это не должно было привести к тому, чему мы стали свидетелями. Я не хотел нанести вред и ухожу со своей должности, которую занимал в МВД», — заключил Сойлу.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 12 апреля, в мире более 1,79 миллиона зараженных коронавирусом, из них 110 тысячи скончались, около 412 тысяч излечились. Турция находится на 9-м месте по числу инфицированных
— там выявлено почти 57 тысяч случаев заражения.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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