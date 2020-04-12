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Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни

Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизниФото: Stephanie Keith / Getty Images

Соединенные Штаты уже в мае этого года могут начать возвращение к нормальной жизни, так как, судя по всему, принятые против кризиса ограничительные меры начинают действовать. Об этом заявил по телевидению главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает CNBC.

Фаучи не стал утверждать ничего наверняка, а лишь выразил «сдержанный оптимизм» по поводу ситуации, несмотря на то, что в Нью-Йорке зафиксировано рекордное число умерших. По его словам, число госпитализаций и помещений в реанимацию снизилось — а в других странах после этого наблюдалось общее снижение интенсивности.

Медик спрогнозировал, что запреты могут быть сняты неокончательно — если понадобится, их вернут, так как повторения вспышки нельзя допустить.

Фаучи ранее оценил, возможна ли новая вспышка болезни в Китае: он счел, что это очень маловероятно. В настоящее время в мире зарегистрировано более 1,7 миллиона заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 108,8 тысячи человек, 404,2 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 185 странах.

США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса в мире, обогнав Италию. В стране зарегистрировано свыше 20,6 тысячи смертей. США также лидируют в мире по числу зараженных — 527 111 человека, выздоровели 31,9 тысячи пациентов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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