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Голикова: Что делать с карантином, станет понятно 14—16 апреля

Голикова: Что делать с карантином, станет понятно 14—16 апреля

К 14—16 апреля станет понятно, остановился ли в России рост числа инфицированных новым коронавирусом. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы бы хотели сначала выйти на плато по числу инфицированных, потому что пока мы растем. И эти дни, 14—16 апреля, могут быть для нас критерием того, выходим ли мы на плато, или мы еще какое-то время будем нарастать», — сказала она отметив, что к этому времени закончится первый 14-дневный цикл «социального разобщения».

Как сообщало ИА Newstes , общее число заболевших в России коронавирусной инфекцией на 12 апреля составляет 15 770. За сутки выявлено 2 186 зараженных, 1 291 выздоровел. Общее количество летальных исходов по стране составляет 130 человек.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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