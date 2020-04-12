Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — известный астролог и телеведущая. Ее прогнозы позитивны, даже если звезды и планеты находятся в полной дисгармонии, ведь всегда можно найти выход из любой непростой ситуации.

На этой неделе энергетика ночных светил будет достаточно яркой, но очевидно, что не для всех и не всегда. Сильные заговоры на везение помогут вам избежать проблем в трудных ситуациях и обрести уверенность в себе там, где она нужнее всего. Это благоприятная неделя для людей, которые не привыкли сдаваться.

Овен

У Овнов грядущий период будет одним из самых непростых. По мере переживания определенных проблем и неурядиц будут появляться новые возможности. Самое важное для этих людей — научиться избавляться от беспокойства. В этом им помогут пять полезных техник. Середина апреля требует от Овнов максимальной работоспособности.

Пришло время для самоанализа и уединения. Звезды хотят, чтобы Овны больше думали о себе, а не об окружающих. Новые знакомства лучше пока не развивать. Семейным представителям Знака нужно научиться давать больше свободы второй половинке, детям. Укрепить отношения можно лишь посредством временного отдыха друг от друга.

Телец

Тельцам удастся вывести отношения на новый уровень на этой неделе. Нужно не бояться брать на себя ответственность за свои поступки и стараться решать общие проблемы. Умение приходить на помощь будет самым лучшим способом завоевать доверие или восстановить его. Одиноким людям этого Знака тоже повезет, ведь звезды повысят их харизму.

На работе и дома необходимо общаться со всеми без предвзятости. Самые опасные дни, в которые всё вышесказанное Тельцам понадобится, как воздух — 15 и 16 апреля. Чтобы изменить свою судьбу и добиться наилучших результатов, потребуется использование трех эффективных практик.

Близнецы

Близнецам придется встретиться на этой неделе с некоторыми неурядицами и испытаниями в сфере работы. Специальные заговоры помогут выйти сухими из воды и обрести уверенность в себе. Стоит больше времени посвящать делам, которые нельзя откладывать на потом. Пришла пора разобраться с проблемами, которые нависли темной тучей.

В любовной сфере нужно оставаться собой. Это касается всех, начиная от одиноких Близнецов и заканчивая теми, кто уже давно в браке. Период с четверга по субботу будет идеальным для знакомств, романтики и флирта. Вселенная поможет найти близкого человека, поможет укрепить любовь.

Рак

Ракам предстоит на этой неделе сделать то, что психологи называют выходом из зоны комфорта. Пришло время как следует потрудиться, чтобы достичь нужных результатов в любви, в делах и в работе. На этой неделе не будет времени для безделья и прокрастинации. Нужно двигаться к своим целям, причем без страхов и сомнений, которые зачастую мешают.

Чтобы стать счастливее, придется отказаться от нескольких вещей в своей жизни. Наш путь представляет собой не только приобретение чего-то нового, но и избавление от всего лишнего. На выходных обязательно нужно навести дома порядок, сделать уборку. Можно также отправиться по магазинам и обновить гардероб, купить себе что-то приятное.

Лев

Начало недели будет очень тревожным, динамичным и отчасти негативным. Неприятные новости с неподобающим поведением начальства и коллег могут спровоцировать выброс отрицательных эмоций. Не стоит им позволять задерживаться. Для этого необходимо больше двигаться и заниматься спортом. Физические нагрузки очень полезны в такие периоды.

Также полезными будут дыхательные техники. Они тоже помогут справляться со стрессами и тревожностью. Многим Львам удастся найти спасение в любви. Тепло близких людей будет лучшим лекарством от проблем. Апрельские звезды на стороне Львов, но они не всегда смогут радовать их поддержкой. Нужно стать более ответственными и внимательными.

Дева

Девы часто ищут тайный скрытый смысл во всем происходящем вокруг. Пришло время перестать это делать. Нужно остерегаться общения со злыми людьми и держаться поближе к добрым и приятным личностям. Стоит заниматься тем, что нравится, вместо того, что раздражает. Любые стрессовые ситуации будут опасны.

Это свойственно для первой половины недели. С 16 апреля ситуация стабилизируется. Девам улыбнется удача в любовной сфере, которую стоит сделать основной. Людям этого Знака очень повезет в процессе поиска второй половинки, причем не только в реальной жизни, но и в интернете. Также конец недели идеален для совершения покупок.

Весы

Любовь — самая важная сфера для Весов в период с 13 по 19 апреля. Им стоит сфокусировать свое внимание именно на ней. Можно ходить на свидания, знакомиться с новыми людьми и проводить время с любимым человеком. Это хорошее время для любовных признаний, для предложения руки и сердца, знакомства с родителями, флирта и романтики.р

При знакомствах необходимо соблюдать осторожность, проверяя совместимость. В работе и делах тоже важно не прыгать с места в карьер. На этой неделе лучше не находиться в самой гуще событий, а остаться наблюдателями. Также необходимо не пасовать перед трудностями, ведь при помощи них звезды будут проверять Весов на прочность.

Скорпион

Вселенная на этой неделе внесет свои коррективы в жизни людей этого Знака. Возможно, что они не очень понравятся Скорпионам, но придется принять их и не пытаться ничего менять. Многим повезет в плане финансов — удастся наткнуться на скидки при совершении покупок или появится больше клиентов на работе.

Мощный заговор от проблем и неудач поможет Скорпионам решить проблемы с черной полосой в жизни, если таковая имеется. Важно помнить, что удача начинается там, где заканчивается пессимизм. Пришло время посмотреть проще на все проблемы. Этот свежий взгляд поможет выйти сухими из воды, сделать решающий шаг навстречу успеху.

Стрелец

В уравнении жизни для Стрельцов появится новая переменная. Возможно, одиноким представителям Знака удастся найти вторую половинку. Мимолетные романы тоже вероятны, а вот флирт для тех, чье сердце уже занято, будет опасен. Лучше сохранять верность любимому человеку, в противном случае может начаться полоса неудач.

Стрельцам придется защитить себя от чужой негативной энергии. Многие токсичные личности и энергетические вампиры захотят воспользоваться временной слабостью Стрельцов, чтобы добиться своих целей. Стоит быть осторожнее в общении с теми, кому не получается доверять в полной мере. Лучше справляться с трудностями в одиночку.

Козерог

Больше всего повезет тем Козерогам, которые умеют действовать осторожно и самостоятельно. В начале недели могут активизироваться энергетические вампиры и манипуляторы. Попасться в их сети несложно, однако семь признаков помогут заранее определить такого человека и держаться от него подальше.

На этой неделе полезно меняться изнутри. Можно заниматься самоанализом, духовными поисками, повышать уровень знаний и опыта в каких-то областях. Важно помнить, что мы не всегда бываем правы. Умение признавать свои ошибки поможет Козерогам преуспеть в любви и сохранить отношения. В только что начавшихся отношениях возможны измены.

Водолей

Скромность — лучшее оружие против конфликтных ситуаций. Не стоит доказывать окружающим свое превосходство, хвалиться достижениями. С 13 по 15 апреля это может быть особенно опасным. В любви и работе желательно следовать консервативным взглядам, но не бояться порой переступать через правила и предписания.

Это будет очень динамичная и стрессовая неделя. Снять стресс, избавиться от тревоги и усталости поможет специальная медитация. Полезно будет менять обстановку, заниматься любимым делом в свободное время, отдыхать. Придется задействовать все свободные ресурсы для достижения амбициозных целей и задач. Главное — не прибегать к хитрости.

Рыбы

На этой неделе звезды и планеты обострят шестое чувство Рыб и помогут этим людям добиться наилучших результатов во всех сферах жизни. Также ночные светила помогут Рыбам показать всему миру свои достоинства, сильные стороны характера. Это хорошо скажется на продвижении по карьерной лестнице, в также на любовной сфере.

В любви запрещено будет ставить ограничения себе и близким. Также полезно избавляться от негативных установок, которые рушат отношения и делают их непрочными. Выходные необходимо провести в окружении близких, друзей или второй половинки. Звезды не хотят, чтобы Рыбы были в одиночестве в период с 13 по 19 число.