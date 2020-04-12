Губернатор установил новые доплаты медикам Ростова и области

Вадим Карасев

Решением губернатора для медицинских работников региона введены новые дополнительные выплаты к заработной плате.

Они станут дополнением к специальным выплатам, установленным президентом России Владимиром Путиным для работников здравоохранения, глава донского региона Василий Голубев распорядился выделить из областного бюджета более ста тридцати миллионов рублей на дополнительные выплаты. Они коснутся медицинских работников, которые оказывают помощь дончанам в период пандемии коронавируса.

В течение трех ближайших месяцев врачи и медицинские сестры из первичного звена здравоохранения Ростова и области будут получать доплату в десять и пять тысяч рублей соответственно, сообщает официальный портал Правительства Ростовской области.

Читайте также: Губернатор Ростовской области оценил экономические потери региона из-за пандемии