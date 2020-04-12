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"Иди греблю комментируй": Резцова призвала убрать Губерниева из эфира

"Иди греблю комментируй": Резцова призвала убрать Губерниева из эфира

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова обвинила комментатора Дмитрия Губерниева в пиаре за счет выпадов в адрес прославленных спортсменов и призвала отстранить его от работы на трансляциях по биатлону.

"Дима сильно меня оскорбил. Унизить меня невозможно, потому что я заслужила уважения не только нашей страны, но и всего мира. А он говорит, что мои победы - фигня, все на допинге… Это даже не глупость, такие высказывания непозволительны. За такое людей сажать надо! За оскорбление личности гражданина", - заявила Резцова в интервью для Sport24.

Она призналась, что не понимает, как комментатор может постоянно вступать в конфронтацию с заслуженными деятелями российского спорта, а также подвергать сомнению их достижения.

"В его характере тоже много отрицательных черт, но я же ничего не говорю. Мы все грешники, ходим под богом... Если честно, я бы его убрала с комментирования биатлона. Я уже говорила: "Дима, ты же гребец. Иди греблю комментируй", - добавила трехкратная олимпийская чемпионка.

Ранее комментатор обрушился с жесткой критикой в адрес Резцовой за несоблюдение карантина на фоне распространения коронавируса. Затем олимпийская чемпионка попросила Губерниева "прикрыть свой рот" и привела свой довод в пользу такого поведения. Позже комментатор заявил, что ее "золото" было липовым, завоеванным благодаря допингу.

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По материалам: uposters.ru

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