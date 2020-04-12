Из госпиталя в Бергамо, где работают российские медики, выписаны 4 пациента

Лидия Мартынова

Из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где работают российские военные медики, выписаны четыре пациента, переболевшие коронавирусом. Об этом сообщил подполковник Александр Юманов, возглавляющий группу российских специалистов.

«В настоящее время в госпитале 24 пациента, которым российские и итальянские врачи оказывают помощь. Уже имеется положительный опыт и четыре пациента, у которых болезнь протекала в легкой форме выписаны из госпиталя», — пояснил Юманов.

Для работы в полевом госпитале задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые принимают и лечат нуждающихся во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени.

«Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врача и медицинских сестер. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в три смены, — сообщили с Минобороны РФ. — Весь персонал интернациональных бригад врачей прошел подготовку в городской больнице имени Папы Джованни XXIII. Госпиталь рассчитан на 142 койки».

Кроме медицинских специалистов, в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.