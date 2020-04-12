Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Из госпиталя в Бергамо, где работают российские медики, выписаны 4 пациента

Из госпиталя в Бергамо, где работают российские медики, выписаны 4 пациента

Из госпиталя в Бергамо, где работают российские медики, выписаны 4 пациента

Из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где работают российские военные медики, выписаны четыре пациента, переболевшие коронавирусом. Об этом сообщил подполковник Александр Юманов, возглавляющий группу российских специалистов.

«В настоящее время в госпитале 24 пациента, которым российские и итальянские врачи оказывают помощь. Уже имеется положительный опыт и четыре пациента, у которых болезнь протекала в легкой форме выписаны из госпиталя», — пояснил Юманов.

Для работы в полевом госпитале задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые принимают и лечат нуждающихся во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени.

«Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врача и медицинских сестер. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в три смены, — сообщили с Минобороны РФ. — Весь персонал интернациональных бригад врачей прошел подготовку в городской больнице имени Папы Джованни XXIII. Госпиталь рассчитан на 142 койки».

Кроме медицинских специалистов, в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Три Знака Зодиака, которым не страшен любой кризис
Три Знака Зодиака, которым не страшен любой кризис
Ко Дню космонавтики: 11 выдающихся женщин-астронавтов в мире
Ко Дню космонавтики: 11 выдающихся женщин-астронавтов в мире
Более 220 россиян вылетели на родину спецрейсами из Южной Кореи
Более 220 россиян вылетели на родину спецрейсами из Южной Кореи
Назван способ получения специального пропуска при отсутствии смартфона и сети
Назван способ получения специального пропуска при отсутствии
Порнозвезда отказалась от гонорара Pornhub ради борьбы с коронавирусом
Порнозвезда отказалась от гонорара Pornhub ради борьбы с коронавирусом
Александр Васильев: «Прохожу курс лечения воспаления легких»
Александр Васильев: «Прохожу курс лечения воспаления легких»
Оценена вероятность второй волны коронавируса в Китае
Оценена вероятность второй волны коронавируса в Китае
Из госпиталя в Бергамо, где работают российские медики, выписаны 4 пациента
Из госпиталя в Бергамо, где работают российские медики, выписаны 4
"Иди греблю комментируй": Резцова призвала убрать Губерниева из эфира
"Иди греблю комментируй": Резцова призвала убрать Губерниева из эфира
На Ставрополье число заразившихся коронавирусом достигло 74 человек
На Ставрополье число заразившихся коронавирусом достигло 74 человек
Битва платьев: Леа Сейду против Галь Гадот
Битва платьев: Леа Сейду против Галь Гадот
Путин анонсировал новые переговоры по нефти
Путин анонсировал новые переговоры по нефти

Топ на сегодня

США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
США решили помочь Италии, чтобы «разоблачить» Россию и Китай
"Понимают друг друга". Песков оценил переговоры Путина и Трампа
"Понимают друг друга". Песков оценил переговоры Путина и Трампа
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача Коммунарки
YouTube удалил, а потом вернул видеоролик с интервью главврача
В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с COVID-19
В Кремле оценили эффективность международных структур в борьбе с
В Абхазии выявили третьего зараженного коронавирусом пациента
В Абхазии выявили третьего зараженного коронавирусом пациента

Еще по теме

Российские военные медики начали прием больных в итальянском Бергамо
Помощь России итальянскому Бергамо: будет открыт полевой госпиталь
Российские военные начали борьбу с коронавирусом в Италии
Российских военных проверили на коронавирус