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Эпидемиолог указал, когда в мире наступит "точка перелома" пандемии

Эпидемиолог указал, когда в мире наступит "точка перелома" пандемии
Ведущий эпидемиолог в КНР Чжун Наньшань предполагает, что если развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом во всем мире будет идти теми же темпами, как сейчас, то до переломного момента осталось еще минимум две недели. Об этом сообщает в воскресенье РИА Новости.

"Если вы хотите, чтобы я дал прогноз, когда наступит точка перелома пандемии в мире, то для меня это сделать значительно сложнее, чем по ситуации в Китае. Почему? Потому что в других странах очень много непредвиденных факторов. Но если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, что нужно еще две недели", – сказал Чжун Наньшань в интервью местной газете "Жэньминь жибао".

Специалист разъяснил, что в отличие от того, что происходило во время пандемии 1918 года, в настоящее время правительственные меры играют очень важную роль, если шаги жесткие, то эпидемия пойдет на спад.


Италии, наиболее сильный пострадавший регион, но там есть очень маленькие города, где очень жесткие меры, люди соблюдают дистанцию, люди носят маски, там практически нет заражений, такая большая разница внутри одной страны. Потому сейчас очень сложно прогнозировать", – подчеркнул он.

Власти Китая в конце декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалистам удалось установить, что возбудителем болезни является новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта отметил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

В общей сложности в Китае сейчас заразились более 82 тысяч человек, свыше 77,5 тысячи выздоровели, умерли 3339 человек.

Ранее радио Sputnik сообщало, что ученые рассказали о мутации COVID и трех его типах.

# В мире
По материалам: ria.ru

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