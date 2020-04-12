Юморист «Кривого зеркала» Александр Морозов едва не умер от потери крови

Алексей Вольцев

Последние несколько лет Александр Морозов стал чаще откровенничать с поклонниками и журналистами: он рассказал про пристрастие к алкоголю, а также поведал о наркотической зависимости. Тяжелая работа и пагубные привычки сказались на здоровье юмориста и он чуть не умер в конце марта.

Юморист Александр Морозов почувствовал себя нехорошо несколько недель назад — ему стало плохо в московской квартире, после чего он упал в обморок. Ситуацию осложняло то, что в этот момент мужчина находился один, поэтому не сразу смог осознать всю серьезность случившегося. В итоге его отвезли в больницу, где медики сообщили — шоумен чуть не лишился жизни.

«Доктора сказали, что мне еще повезло — мог умереть от кровопотери. И добавили: если выпиваешь — надо закусывать. А у меня к тому же открылась язва», — добавил Морозов.

Вечно веселый шоумен только после операции и нескольких дней в больнице осознал всю степень случившегося и сказал, что прогулялся «по краешку»: «Буквально с того света вернулся». Уже дома он пошутил — от смерти его спас Петросян, но не знаменитый юморист, с которым они в хороших отношениях, а доктор с такой же фамилией.

Дружба с Евгением Вагановичем помогла Морозову взяться за ум и начать следить за здоровьем — раньше он вел беспорядочный образ жизни: курил, пил спиртные и газированные напитки. «Я очень люблю пиво, я же саратовский, мы этого напитка могли литрами выпивать. Сейчас стараюсь одной баночкой ограничиваться», — рассуждает Александр. Кроме этого, задумался и о собственном теле — раньше при росте 164 сантиметра он весил 135 килограммов.

Чтобы как-то решить эту проблему мужчина установил кольцо на желудок — правда, уже после понял, что от него мало толка и много побочных эффектов. Сбросив восемь кило, артист решился на шунтирование — у этой операции бывает осложнение в виде язвы. Возможно, поэтому юмористу стало плохо в конце марта.





Но сейчас ему намного легче — вес колеблется в районе 100 кг, и по его прикидкам может уйти еще 20. Правда, карантин не способствует большим физическим нагрузкам, поэтому юморист немного расслабился за это время. «Мне лишь бы ничего не делать, балдеть и кайф получать», — шутит Морозов.

В эфире программы «Ты не поверишь!» друг Петросяна признался, что после операций у него «обвисает шкура», поэтому завершив самоизоляцию, он собирается отрезать лишнее, а затем вернуться на сцену и радовать публику.

Фото: Legion-Media, Instagram, стоп-кадр из программы «Когда все дома»