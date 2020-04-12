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Кадыров назначил нового пресс-секретаря и советника по СМИ

Кадыров назначил нового пресс-секретаря и советника по СМИ
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил нового пресс-секретаря, эту должность занял бывший первый замдиректора телерадиокомпании "Грозный" Ильман Вахидов.

Как сообщил Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте", предшественник Вахидова Альви Каримов, занимавший эту должность более 10 лет, ушел на заслуженную пенсию.

"На должность пресс-секретаря - начальника информационного управления главы и правительства Чеченской Республики назначен Ильман Вахидов, который до недавних пор работал первым заместителем директора ЧГТРК "Грозный", - написал Кадыров.

Он охарактеризовал его как инициативного, профессионального журналиста, разбирающегося в информационных технологиях.


ВГТРК - телерадиокомпании "Вайнах". В новой должности он будет курировать деятельность СМИ и Союза писателей республики.
# Политика
По материалам: ria.ru

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