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Клэр Уэйт Келлер покидает пост креативного директора Givenchy

Клэр Уэйт Келлер покидает пост креативного директора Givenchy

Кажется, из-за пандемии коронавируса мир моды замер, и громких новостей, связанных с индустрией, мы уже давно не слышали. И вот сегодняшний день принес настоящую сенсацию: пост креативного директора Givenchy покидает Клэр Уэйт Келлер. Эту должность она занимала с 2017 года.


Клэр Уэйт Келлер

Одним из самых звездных моментов в этот период для модного дома и дизайнера стала свадьба Меган Маркл — именно Келлер стала автором подвенечного наряда будущей герцогини Сассекской.


Меган Маркл

Келлер и Маркл, похоже, тогда сдружились, и герцогиня, будучи уже беременной, появилась на церемонии Fashion Awards, чтобы вручить награду дизайнеру, и даже осталась на афтепати. 


Клэр Уэйт Келлер и Меган Маркл

Информация о том, что Келлер уходит, появилась в официальном аккаунте бренда:

Модный дом Givenchy и Клэр Уэйт Келлер объявляют об окончании сотрудничества. Givenchy хочет сердечно поблагодарить Клэр Уэйт Келлер за ее творческое лидерство и ее вклад в бренд, сделанный в последние годы,

— говорится в сообщении.


Кто займет теперь ее место, а также чем займется сама Келлер, пока неизвестно. Но в своем инстаграме Клэр также поделилась трогательным прощальным посланием:

После трех действительно замечательных лет пришло время закрыть мою главу с Givenchy. Для меня как первой женщины, которая стала художественным руководителем этого легендарного модного дома,  стало большой честью то, что мне была предоставлена ​​возможность сохранить его наследие и привнести в него новую жизнь. Я выражаю искреннюю благодарность всем незаметным героям и героиням за кулисами за их вклад, а также каждому члену международной команды, партнерам и поставщикам. Без всех вас я не смогла бы воплотить в жизнь свое видение Givenchy таким прекрасным образом.Теперь я с нетерпением жду начала следующего эпизода своей жизни. Любовь и творчество остаются главными в том, что я делаю и кем я являюсь, так же как и искренняя вера в доброту, смелость и верность своему искусству. До скорой встречи, а сейчас главное — оставаться в безопасности,

— написала Келлер.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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