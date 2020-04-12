Ко Дню космонавтики: 11 выдающихся женщин-астронавтов в мире

Вадим Карасев

Сегодня во всем мире отмечается День космонавтики — именно в этот день, 12 апреля, в 1961 году Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный полет вокруг планеты Земля. Ничуть не умаляя достоинств великого космонавта, а также других его коллег-мужчин, сегодня хотим рассказать о женщинах, которые тоже посвятили свою жизнь космосу. Вспоминаем и знакомимся с самыми смелыми, отважными и вызывающими восхищение женщинами-астронавтами, известными во всем мире.

Валентина Терешкова, СССР

Если о многих других женщинах-космонавтах в нашем списке вы, возможно, услышите впервые, то имя Валентины Терешковой, пожалуй, знакомо каждому. Прославившись как первая женщина-космонавт, в этом году 83-летняя Терешкова, которая вот уже много лет занимается общественно-политической работой, вновь решила напомнить о себе, предложив "обнулить" президентские сроки Владимира Путина.

Но вернемся к космосу. Любовь к небу у Терешковой появилась в молодости — она увлекалась прыжками с парашютом и благодаря этой своей страсти и попала в число претенденток на полет в космос. В итоге из числа пяти девушек выбрали именно ее, причем настоял на этом якобы сам Никита Сергеевич Хрущев. По его мнению, биография Терешковой для этого была более чем подходящая: Валентина Владимировна происходила из рабоче-крестьянской семьи и сама в возрасте 17 лет отправилась работать на Ярославский шинный завод, чтобы прокормить мать, сестру и брата (отец Терешковой пропал без вести на войне).





Валентина Терешкова

Свой полет в космос на корабле "Восток-6" Терешкова совершила в возрасте 26 лет в 1963 году. В космосе она провела почти трое суток и стала единственной в мире женщиной, кто совершил свой полет в одиночку. Но только сейчас в прессе стали открыто говорить, что ее заслуга была сильно преувеличена: большинство из своих заданий Терешкова не выполнила, а ее физическое состояние оставляло желать лучшего.

О своем полете Валентина Терешкова не рассказывала много лет и лишь спустя долгое время призналась, что молчала по просьбе начальства. Она заявила, что на корабле были технические проблемы, которые устранили только на второй день полета.





После полета Терешковой женщины в СССР не летали в космос 19 лет! Академик Сергей Королев, который был очень рассержен из-за проваленной миссии Терешковой, после ее полета расформировал женский отряд космонавтов и сказал, что, пока он жив, в космос не полетит ни одна женщина.

После этого Валентина Владимировна занялась работой уже на Земле и сейчас является депутатом Государственной Думы и членом Высшего совета партии "Единая Россия".

В браке Терешкова была дважды: ее первым мужем стал космонавт Андриян Николаев, от которого у него есть дочь Елена, а вторым — генерал-майор медицинской службы Юлий Шапошников (он умер в 1999 году).





Светлана Савицкая, СССР

Второй известной отечественной женщиной-космонавтом является 71-летняя Светлана Савицкая, которая первой в мире вышла в открытый космос, а также стала первой женщиной, совершившей два космических полета.





Светлана Савицкая

Светлана Савицкая успешно окончила Московский авиационный институт. Параллельно она училась и в Калужском авиационном летно-техническом училище, которое тоже окончила и получила квалификацию "летчик-инструктор". Прежде чем попасть в отряд космонавтов, она работала летчиком-испытателем. На самолетах МиГ, на которых она летала, Савицкая установила четыре женских рекорда высоты и скорости полета.

В возрасте 33 лет она стала космонавтом-исследователем. Уже через год она совершила свой первый полет на кораблях "Союз Т-5", "Союз Т-7" и орбитальной станции "Салют-7". Через два года она вновь отправилась в космос, где провела 11 суток. Именно тогда она вышла в открытый космос, где провела 3,5 часа.





Савицкая считала, что космонавтика — совсем не обязательно мужская профессия, и выступала против дискриминации по половому признаку.

Нельзя делить профессии по половому признаку, это мое внутреннее убеждение. Есть люди, которые могут заниматься (или не могут) той или иной профессией. Точно так же, как не каждый может быть артистом, не каждый может быть летчиком или космонавтом,

— говорила она

Уже много лет Савицкая преподает в МАИ и является кандидатом технических наук. Савицкая — единственная женщина, дважды удостоенная звания Героя Советского Союза.

Светлана Савицкая замужем за летчиком Виктором Хатковским. В 1986 году у супругов родился сын Константин.





Елена Серова, Россия

43-летняя Елена Серова — первая россиянка на МКС.





Елена Серова

Она окончила аэрокосмический факультет Московского авиационного института, а после обучения стала работать в ЦУПе. Во время учебы в институте она познакомилась со своим будущим мужем космонавтом Марком Серовым, за которого вышла замуж. В 2003 году они стали родителями — у супругов родилась дочь Елена. В том же году Серова получила второе высшее образование — она окончила Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности "экономист".





Дочь Елены и Марка Серовых ЕленаВ 30 лет ее зачислили в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты-испытатели, а еще через три года ей присвоили квалификацию "космонавт-испытатель".





В космос Серова полетела в 2014 году и стала первой россиянкой, побывавшей на Международной космической станции. Продолжительность ее полета составила 167 суток. О профессии космонавта Серова говорит, что "космос — это не только романтика, но и невероятно тяжелый труд".

Четыре года назад Елене Серовой было присвоено звание Героя Российской Федерации. В том же году она стала депутатом Госдумы от партии "Единая Россия" и была освобождена от должности космонавта-испытателя.





Энн Макклейн, США

Свой первый космический полет американская астронавт Энн Макклейн совершила 3 декабря 2018 года — ей было 38 лет. В марте прошлого года она вместе с астронавтом Ником Хейгом вышла в открытый космос, где они провели более шести часов. Меньше чем через месяц она снова вышла в открытый космос — на этот раз с астронавтом Дэвидом Сен-Жаком.

40-летняя Макклейн может похвастаться блестящим образованием: в возрасте 23 лет она окончила Военную академию в Вест-Пойнте и получила степень бакалавра наук по авиационным системам. Еще через два года она получила степень магистра наук по аэрокосмической технике в университете города Блат в Великобритании, а в 2005 году — степень магистра наук по международной безопасности в Бристольском университете, который окончила с отличием.





Энн Макклейн

В 2002 году она стала служить в армии США и даже участвовала в военных действиях в Ираке в качестве пилота. В 2013 году она вошла в отряд астронавтов НАСА в качестве кандидатки в астронавты, а еще через два года получила статус активного астронавта.

Впрочем, имя Макклейн стало известно в связи со скандалом, в который она оказалась вовлечена. Бывшая жена Энн, Саммер Уорден, обвинила ее в краже личных данных и просмотре ее банковского счета, причем, исходя из ее обвинения, преступления Макклейн совершала, находясь на МКС. Макклейн отрицала, что делала что-то противозаконное, и выразила желание сотрудничать со следствием. Она заявила, что действительно просматривала банковский счет бывшей жены после подачи заявления на развод, но лишь чтобы убедиться, что у нее хватает денег для себя и ребенка (у Уорден есть сын).





Дэвид Сен-Жак, Энн Макклейн и Олег Кононенко

В ходе расследования федеральные прокуроры выяснили, что Уорден, которая является бывшим офицером разведки ВВС, дала ложные показания, солгав о некоторых важных деталях. Теперь ей может грозить до пяти лет лишения свободы за дачу ложных показаний.

Вся эта история могла негативно сказаться на карьере Макклейн, которая в 2024 году в составе экспедиции НАСА должна полететь на Луну.

Конфликт пары разгорелся, вероятнее всего, из-за сына Уорден, который родился примерно за год до того, как они познакомились. Саммер Уорден не позволила жене усыновить мальчика даже после их свадьбы в 2014 году. Однако в 2018 году Макклейн обратилась в местный суд, чтобы он позволил им с супругой делить родительские права, а также определил основное место жительства ребенка, если стороны не смогут достичь взаимного согласия.





Салли Кристен Райд, США

Салли Райд была первой американкой, совершившей полет в космос. Она также была признана самым молодым астронавтом США.

Салли родилась в 1951 году, а в 1973 году она окончила Стэнфордский университет, где получила диплом бакалавра по физике. Еще через два года она получила степень магистра, а в возрасте 27 лет стала доктором наук в области астрофизики. В 1978 году ее отобрали в НАСА, а еще через год зачислили в отряд астронавтов в качестве специалиста полета.





Салли Кристен Рейд

Свой первый полет она совершила в 1983 году — ей было 32 года. А через год она полетела в космос во второй раз. В третий раз она должна была отправиться в космос в 1986 году, но случилась катастрофа шаттла "Челленджер", на котором она должна была лететь. В итоге Райд попала в президентскую комиссию по расследованию причин его крушения и возглавила комитет по операциям. После успешного расследования она продолжила работать в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне.

Райд говорит, что никогда не чувствовала дискриминации по половому признаку во время работы в НАСА — все ее коллеги-мужчины (а они были в заметном большинстве), по ее словам, привыкли работать с женщинами.

У нас не возникало никаких проблем,

— говорила она.





Покинув НАСА, она работала научным сотрудником в Стэнфордском университете, затем была директором Калифорнийского института космических исследований, а также работала исполнительным вице-президентом сайта space.com. В 2001 году она основала компанию Sally Ride Science, целью которой было вдохновить девочек и молодых женщин на занятие естественными науками, математикой и развитием технологий.





Свою личную жизнь она никогда не афишировала. В 1982 году она вышла замуж за астронавта НАСА Стива Хоули, но через пять лет они развелись. После смерти Райд (она умерла в 2012 году в возрасте 61 года от рака поджелудочной железы) стало известно, что в течение 27 лет у нее были отношения с профессором школьной психологии в Университете Сан-Диего и ее подругой детства Тэм О'Шонесси. Вместе они написали несколько книг о космосе для детей. Таким образом, Райд стала первой известной представительницей ЛГБТ-движения среди астронавтов.





Тэм О'Шонесси и Барак Обама

Мэй Кэрол Джемисон, США

Отправиться в космос 63-летняя Мэй Кэрол мечтала с детства. В возрасте 16 лет она поступила в Стэнфордский университет, который успешно окончила через пять лет, получив степень бакалавра наук по химическому машиностроению и бакалавра искусств в афроамериканских исследованиях. Еще через четыре года она получила степень доктора медицины в Корнеллском медицинском колледже и несколько лет работала врачом в корпусе мира в Африке.





Мэй Кэрол Джемисон

После этого она, вдохновившись примером Салли Райд, решила подать заявление в НАСА. Свой первый и единственный полет она совершила в 1992 году — на тот момент ей было 36 лет. Мэй Кэрол Джемисон стала первой афроамериканкой, совершившей космической полет. После своего полета она заявила, что общество должно признать, насколько большой вклад в освоение космоса могут внести как женщины, так и представители национальных меньшинств, если им будет предоставлена такая возможность. О своем полете Джемисон рассказывала:

С одной стороны, я испытывала приятное чувство от личного достижения. С другой — было слишком много внимания вокруг из-за того, что я была первой темнокожей женщиной-астронавтом,

— говорит она.





После космического полета Мэй Кэрол многие девушки говорили ей, что ее пример послужил для них вдохновением.

Через несколько месяцев после этого полета Джемисон оставила карьеру астронавта и стала заниматься пропагандисткой, образовательной и просветительской деятельностью, а также основала компанию Jemison Group, которая занимается исследованиями, разработкой и продвижением на рынок передовых технологий.

Она часто говорит, что многие девушки любят науку и учатся ничуть не хуже парней, однако в колледже часто сталкиваются с дискриминацией по половому признаку, когда преподаватели делают выбор не в их пользу. Поэтому тех девушек, которые подумывают уйти из научной деятельности из-за гендерной дискриминации, она призывает вспомнить о ней.

В 1993 году режиссер ЛеВар Бертон, узнав, что она является поклонницей сериала "Звездный путь" (Star Trek), спросил ее, не хочет ли она поучаствовать в съемках. Так, она появилась в роли лейтенанта Палмера в одном из эпизодов сериала и стала первым реальным астронавтом, снявшимся в шоу.





Сунита Уильямс

54-летней Суните Уильямс принадлежит несколько рекордов, которые впоследствии, конечно, были побиты, однако в течение многих лет оставались непокоренными. Первый космический полет Суниты продлился почти 195 суток (до нее женщины-астронавты не летали в космос на столь длительное время). Она была рекордсменкой по количеству выходов в открытый космос (сделала это Уильямс семь раз), а также по времени работы в открытом космосе (50 часов).





Сунита Уильямс





В возрасте 22 лет Уильямс получила степень бакалавра физических наук в Военно-морской академии США, а в 30 лет она стала магистром наук Технологического института Флориды. Окончив академию, она отправилась на службу в ВМС США, где через два года стала летчиком, а позже — летчиком-испытателем. В 1998 году в возрасте 33 лет ее зачислили в отряд астронавтов НАСА, где она прошла курс подготовки.

Свой первый полет она совершила в 41 год, а еще через шесть лет она отправилась в космос во второй раз. Во время своего первого полета Уильямс приняла участие в Бостонском марафоне. Для этого ей установили специальный тренажер, на котором она смогла бежать в условиях невесомости. Она стартовала одновременно со всеми участниками на Земле и пробежала его за 4 часа 23 минуты.





Сунита замужем за офицером полиции штата Орегон Майклом Уильямсом. Детей у пары нет. В 2012 году Сунита хотела удочерить девочку из индийского города Ахмадабад, но сделала ли она это, неизвестно.





Пегги Уитсон, США

60-летняя Пегги Уитсон — первая женщина, возглавившая МКС.

В 21 года она получила степень бакалавра в области биологии и химии в Уэслианском колледже Айовы, а в 25 лет — степень доктора наук по биохимии в Университете Райса в Хьюстоне. Свой первый космический полет она совершила в 2002 году в возрасте 42 лет. Он продлился шесть месяцев.





Пегги УитсонВо время своего второго полета, который состоялся через пять лет, она была назначена командиром МКС. Тогда Пегги вышла в открытый космос пять раз (всего же за свою карьеру она сделала это десять раз, рекорд среди женщин-астронавтов). В третий раз Пегги Уитсон полетела в космос в 2016 году. Во время ее полета, который продлился 289 суток, она установила новый рекорд по длительности времени пребывания в космосе (ее налет составляет 665 суток 22 часа 23 минуты) среди астронавтов НАСА и женщин-астронавтов в мире, с чем ее по видеосвязи поздравили президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка.

Карьеру астронавта Пегги завершила в 2018 году.





Хелена Шармен, Великобритания

55-летняя Хелена Шармен — первая британская женщина-астронавт, а также первая женщина, побывавшая на космической станции "Мир".





Хелена Шармен и Тимоти Мейс

Хелена окончила Шеффилдский университет, где получила степень бакалавра по химии, а затем докторскую степень в Биркбеке. До того как стать астронавтом, Шармен работала... на кондитерской фабрике в качестве химика-технолога, где придумывала новые вкусы и ароматы для шоколада, который просто обожала. Услышав по радио информацию о наборе желающих для участия в конкурсе на космический полет, она решила попробовать в нем свои силы. Удача ей улыбнулась — из 13 тысяч претендентов выбрали именно ее.





В космос она полетела в 1991 году — на тот момент ей было 27 лет. Таким образом, она вошла в число самых молодых астронавтов, совершавших космический полет.

Пребывание в космосе научило меня тому, что важны не материальные блага, а люди. Там у нас было все необходимое для выживания: правильная температура, еда, вода, безопасность. Я не думала о материальных вещах, которые у меня были на Земле. Когда мы пролетали над определенными частями земного шара, мы всегда думали о наших близких, которые были внизу,

— делилась она впечатлениями.





После своего первого и единственного полета Шармен покинула ряды астронавтов и продолжила заниматься научной деятельностью.

Интересно, что Хелена верит в существование внеземных существ. В одном из интервью она заявила, что инопланетяне существуют.

Во Вселенной миллиарды звезд, там должны быть все виды различных форм жизни. Будут ли они, как вы и я, состоять из углерода и азота? Может быть, и нет. Вполне возможно, что они сейчас здесь, и мы просто их не видим,

— говорила она.





Тиаки Мукаи, Япония

Тиаки Мукаи — первая японская женщина-астронавт, а также первый гражданин Японии, совершивший два космических полета. По образованию 67-летняя Мукаи — врач. Она окончила медицинский факультет токийского университета Кэйо и получила диплом хирурга. Во время учебы в университете, где она проходила переподготовку на кафедре сердечно-сосудистой хирургии, она встретила своего будущего мужа Макио, за которого вышла замуж в 30 лет. Детей у пары нет.

Стать астронавтом она решила довольно неожиданно. Прочитав в газете объявление о наборе претендентов на конкурс в ряды астронавтов, она решила на него откликнуться, не слишком надеясь на то, что ей ответят. Но спустя два года Тиаки узнала, что она прошла отбор вместе с еще двумя кандидатами.





Тиаки Мукаи

В 1987 году она вместе с мужем переехала в США, так как у Японии тогда не было техники для космических полетов. В космос она полетела в 1994 году — ей было 42 года. В полете она провела несколько медицинских экспериментов и отметила негативное влияние невесомости на человека. На родину в Японию она вернулась национальным героем, но вскоре вновь улетела в Хьюстон, чтобы совершить свой второй полет.

Я люблю Землю. Но чтобы ее правильно понять, нужно с ней расставаться и глядеть на нее со стороны,

— говорила она.





Через четыре года она полетела в космос во второй раз.

Вернувшись на Землю, Тиаки работала в Международном космическом университете, а затем — в японском агентстве аэрокосмических исследований JAXA.

Сейчас Тиаки является исполнительным директором японской химической и косметической компании Kao.





Ануше Ансари, США

Родившаяся в Иране в 1966 году Ануше Ансари, которая вместе с семьей в детстве переехала в США, получила степень бакалавра в Университете Джорджа Мейсона, где она изучала информатику и электронику, а затем — степень магистра в Университете Джорджа Вашингтона.

Вместе со своей семьей 53-летняя Ануше внесла большой вклад в развитие "космического туризма". С мужем Хамидом Ансари они сделали многомиллионные пожертвования частным космическим агентствам, включая фонд X Prize Foundation, который помог ей стать первой мусульманской женщиной, полетевшей в космос, и первой женщиной — космическим туристом.





Ануше Ансари

Свой полет в качестве туриста она совершила в 2006 году в возрасте 40 лет — в составе экипажа также были астронавты Михаил Тюрин и Майкл Лопес-Алегриа. На МКС они провели девять дней, в течение которых Ансари провела несколько научных экспериментов. О полете она говорит как об "изменяющем жизнь опыте". Во сколько именно он ей обошелся, неизвестно, но говорят, что за возможность провести несколько дней в космосе она заплатила около 20 миллионов долларов.

Когда я смотрела на нашу планету, я видела ее как настоящий дом для всех нас, без этих разделительных линий, которые мы видим на картах. Это позволило мне подумать о том, как я могла бы сделать что-то более глобальное,

— рассказывала она.





Сама Ануше настаивает на том, что она не космический турист, а серьезный инвестор в развитие космических технологий. За год, прошедший с момента ее полета на космическую станцию, она получила множество почетных докторских степеней от университетов США, а также награды за предпринимательскую деятельность в продвижении частных космических агентств.



