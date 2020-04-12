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Королева Елизавета II обратилась к гражданам с пасхальной речью

Королева Елизавета II обратилась к гражданам с пасхальной речью

Впервые за 68 лет своего правления королева Елизавета II обратилась в радиообращении к своим гражданам по поводу Пасхи. Об это сообщает ТАСС.

, - обратилась к британским подданным королева.

Елизавета II отметила, что праздник сейчас очень необходим. Британская королева пожелала гражданам, чтобы пламя надежды на Пасху было постоянным спутником в будущем.

, - в завершении своей речи сказала Елизавета II.

Из-за вхождения в группу риска в середине марта 93-летняя королева вместе со своим супругом удалились из Лондона в загородную резиденцию Виндорский замок.

На данный момент в Великобритании подтверждено 79 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, умерло около 10 тысяч граждан.

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По материалам: u-f.ru

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