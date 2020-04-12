Коронавирус пришел навсегда и уже не исчезнет, - предупредил Мясников

Вадим Карасев

Врач Александр Мясников предупреждает, что новый коронавирус пришел в нашу жизнь навсегда и уже не исчезнет окончательно.

В эфире программы "Соловьев LIVE" на YouTube он рассказал, что COVID-19 присоединится к уже известным шести видам человеческого коронавируса и теперь их станет семь. И после окончания пандемии человечество продолжить сталкиваться с ним.

Однако Мясников поспешил успокоить тем, что в будущем заболевание станет менее опасным, а у многих людей появиться иммунитет, пишет РИА Новости.

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