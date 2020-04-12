Кто может передвигаться по Москве без пропусков

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Сотрудникам СМИ и госслужащим для передвижения по Москве на транспорте, в том числе такси, не потребуется специальный пропуск, достаточно будет предъявить удостоверения, рассказал в субботу руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом сообщает РИА «Новости».

Немерюк пояснил, что данным категориям граждан не нужно заказывать цифровой пропуск, достаточно показать свое удостоверение государственного образца, чтобы получить возможность беспрепятственно передвигаться по городу, в том числе и на такси. При этом тем, кто следует совместно с гражданами, имеющими служебное удостоверение, необходимо иметь при себе цифровые пропуска.

Ранее «Парламентская газета» разъяснила подробности ужесточения режима самоизоляции с 13 по 19 апреля в Москве, о котором заявил мэр города Сергей Собянин. Со следующей недели в городе будет постепенно введён пропускной режим, будет ограничена работа предприятий, приостановлены строительные работы, каршеринг. Аналогичные ограничения также будут введены и в Московской области.